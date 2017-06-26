Задержан водитель, который после ссоры с супругой «надышал» 4,2 промилле

В субботу в Ганцевичах инспекторы ГАИ задержали 25-летнего парня, который управлял автомобилем с 4,2 промилле.

Молодой человек ехал на Ford Mondeo по улице Красноармейской. Освидетельствование показало 4,2 промилле, сообщает AUTO.TUT.BY.

Как пояснил водитель, после ссоры с супругой, он расстроился и, употребив спиртное, ехал на дачу, сообщили в ГАИ региона.

В отношении нарушителя инспекторы составили административные протоколы. Он будет лишен права управления транспортными средствами на три года. Также ему грозит крупный штраф.