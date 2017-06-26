Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Норвежцы собирают деньги на восстановление «пениса тролля»
Шендерович: «Ухмыляются в открытую или хранят скотский серьез?»
Задержан водитель, который после ссоры с супругой «надышал» 4,2 промилле
Создатель Telegram: «Сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры»
Почему после «безвиза» туристы не ломятся в Беларусь?
Страшный пожар в Пакистане забрал жизни более 140 человек
Мнение Орешкина: «Вся страна писала от восторга. Многие до сих пор это делают»
Сборную России по футболу не спасла даже порнозвезда
Возле ЦУМа парень лез под танки, которые ехали по проспекту
Самозаряжающаяся картошка на колесах. Видеофакт
Беларусь наращивает поставки «заморских» рыбы и морепродуктов в Россию
Подсудимый по делу об убийстве Немцова: «Я чист как слеза ангела»
«Мисс Италия», в которую плеснули кислотой, вернулась к работе
Беларусы на службе ЦРУ
Стихи для Путина из СИЗО с «верой в царя»: «Взятку, взятку я не брал»
Як па Мiнску прайшліся «партызаны»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как водители и не только в Минске власти проклинали: «Транжиры!»
За сколько можно купить белорусского чиновника
Война, которой не было: «Все радостно едут на фронт, цветы, песни»
Латынина: «Полный Пелевин. Это всё, что вы хотели знать о нашей разведке, но боялись спросить»
Газета.ru: «Братская Беларусь становится все менее предсказуемой»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Боец «Беркута», разгонявший Майдан, устроился в минский ОМОН и засветился в суде
«Не кощунство ли — отказывать 101-летней бабушке в помощи обновить забор, а себе выстраивать коттеджи?»
Рыковцева: «Этот гаденыш, Корчевников, с ним, конечно, совсем не простая история»
Поротников: «Генералы не умеют считать деньги, их этому просто не учат»
Почему, хоть забросай чиновников помидорами, для них палатка с овощами лучше домов с Осмоловки
Почему Россия не Европа: ответ в четырех словах
Когда хочется посмотреть пристально в глаза и попросить всех-всех чиновников: «Не надо!»
Доигрались: Евросоюз пошел на санкции против гиганта белорусской промышленности
Участник военных сборов: «Месяц отдыхал, так мне еще и заплатили»
По 500 $ отменяется? Лукашенко выступил с новым обещанием
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В Могилеве статую Маленького Принца сломали в первый же день
С какими девушками Лукашенко был на балу выпускников
Под Минском выставляется на продажу тысяча квартир с видом на море
Промокшие Путин и Медведев
«Стена Щеткиной» в Минске снова «замироточила»
Народный фотофакт. «Огороду хана! Слабонервным аграриям не смотреть»
Слишком сексуальная для Инстаграма
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
26.06.2017
Создатель Telegram: «Сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры»

Павел Дуров у себя Вконтакте – о требованиях Роскомнадзора к созданному им мессенджеру.

«Глава Роскомнадзора заявил, что Telegram должен выдать спецслужбам «ключи для дешифрации», чтобы те могли читать переписку пользователей и ловить террористов. Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году.

В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть «ключей для дешифрации». Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей. Хотя Telegram был пионером этой технологии, сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessage и даже Facebook Messenger.

Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров – в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN). Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:10)
Главное
«Дуэль»: Страсти по Коле
Дворец наслаждений
Почему Slow Sex приобретает серьезный мировой масштаб
Как Су-30 победили пенсионный фонд
Газета.ru: «Братская Беларусь становится все менее предсказуемой»
Как водители и не только в Минске власти проклинали: «Транжиры!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY