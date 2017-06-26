Дворец наслаждений

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Норвежцы собирают деньги на восстановление «пениса тролля»
Шендерович: «Ухмыляются в открытую или хранят скотский серьез?»
Задержан водитель, который после ссоры с супругой «надышал» 4,2 промилле
Создатель Telegram: «Сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры»
Почему после «безвиза» туристы не ломятся в Беларусь?
Страшный пожар в Пакистане забрал жизни более 140 человек
Мнение Орешкина: «Вся страна писала от восторга. Многие до сих пор это делают»
Сборную России по футболу не спасла даже порнозвезда
Возле ЦУМа парень лез под танки, которые ехали по проспекту
Самозаряжающаяся картошка на колесах. Видеофакт
Беларусь наращивает поставки «заморских» рыбы и морепродуктов в Россию
Подсудимый по делу об убийстве Немцова: «Я чист как слеза ангела»
«Мисс Италия», в которую плеснули кислотой, вернулась к работе
Беларусы на службе ЦРУ
Стихи для Путина из СИЗО с «верой в царя»: «Взятку, взятку я не брал»
Як па Мiнску прайшліся «партызаны»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как водители и не только в Минске власти проклинали: «Транжиры!»
За сколько можно купить белорусского чиновника
Война, которой не было: «Все радостно едут на фронт, цветы, песни»
Латынина: «Полный Пелевин. Это всё, что вы хотели знать о нашей разведке, но боялись спросить»
Газета.ru: «Братская Беларусь становится все менее предсказуемой»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Боец «Беркута», разгонявший Майдан, устроился в минский ОМОН и засветился в суде
«Не кощунство ли — отказывать 101-летней бабушке в помощи обновить забор, а себе выстраивать коттеджи?»
Рыковцева: «Этот гаденыш, Корчевников, с ним, конечно, совсем не простая история»
Поротников: «Генералы не умеют считать деньги, их этому просто не учат»
Почему, хоть забросай чиновников помидорами, для них палатка с овощами лучше домов с Осмоловки
Почему Россия не Европа: ответ в четырех словах
Когда хочется посмотреть пристально в глаза и попросить всех-всех чиновников: «Не надо!»
Доигрались: Евросоюз пошел на санкции против гиганта белорусской промышленности
Участник военных сборов: «Месяц отдыхал, так мне еще и заплатили»
По 500 $ отменяется? Лукашенко выступил с новым обещанием
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В Могилеве статую Маленького Принца сломали в первый же день
С какими девушками Лукашенко был на балу выпускников
Под Минском выставляется на продажу тысяча квартир с видом на море
Промокшие Путин и Медведев
«Стена Щеткиной» в Минске снова «замироточила»
Народный фотофакт. «Огороду хана! Слабонервным аграриям не смотреть»
Слишком сексуальная для Инстаграма
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
26.06.2017
Александр Сладкоежкин
Дворец наслаждений

Нет, речь пойдет не о гареме, а о клубничной столице Беларуси. Очень симпатичный праздник «Лунінецкія клубніцы» состоялся 24 июня в деревне Дворец.

Местные жители поклоняются этой ягоде в прямом смысле слова: гнут спины над грядками многие месяцы. Но в конце июня на улицы Дворца приходит праздник.

Лунинецкая библиотека организовала литературный дворик

Этот праздник – чистое блаженство для любителей десертов. Во время дегустаций можно насладиться тортиками, пирогами и даже пельменями с клубникой.

Что общего у праздника во Дворце и скачек в Аскоте

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:6)
Главное
«Дуэль»: Страсти по Коле
Дворец наслаждений
Почему Slow Sex приобретает серьезный мировой масштаб
Как Су-30 победили пенсионный фонд
Газета.ru: «Братская Беларусь становится все менее предсказуемой»
Как водители и не только в Минске власти проклинали: «Транжиры!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY