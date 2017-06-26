Дворец наслаждений

Нет, речь пойдет не о гареме, а о клубничной столице Беларуси. Очень симпатичный праздник «Лунінецкія клубніцы» состоялся 24 июня в деревне Дворец.

Местные жители поклоняются этой ягоде в прямом смысле слова: гнут спины над грядками многие месяцы. Но в конце июня на улицы Дворца приходит праздник.

Лунинецкая библиотека организовала литературный дворик

Этот праздник – чистое блаженство для любителей десертов. Во время дегустаций можно насладиться тортиками, пирогами и даже пельменями с клубникой.

Что общего у праздника во Дворце и скачек в Аскоте