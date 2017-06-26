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Общество
26.06.2017
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Почему после «безвиза» туристы не ломятся в Беларусь?

Что мешает иностранцам провести пять дней в нашей стране.

Организованных туристов в Беларусь приезжает примерно 300 тысяч человек в год. При этом, по данным Государственного погранкомитета, количество иностранцев, которые пересекают границу Беларуси, не меньше 4 миллионов ежегодно, рассказывает начальник отдела маркетинга Национального агентства по туризму Ирина Гордиенко. Исходя из статистики, количество дней, которые турист может провести в Беларуси без визы, обосновано.

− Пять дней – это средняя продолжительность туристической поездки в Беларусь, − говорит представитель Нацагентства по туризму.

На Западе такую возможность оценили.

− Вижу, что пятидневному безвизу обрадовались прежде всего иностранные знакомые и бизнес-партнеры. И в то же время внутри страны слышен негатив о том, что этого мало, – отмечает бывший директор представительства AirBaltic в Беларуси и бывший руководитель Национального агентства по туризму Григорий Померанцев.

Эксперт считает, что власти и бизнес не только не использовали открывшиеся с отменой виз на пять дней возможности, но недостаточно проинформировали иностранцев по всем доступным каналам.

− Чтобы воспользоваться возможностью приехать в Беларусь без визы, о ней нужно узнать. Соответственно, встает вопрос коммуникации. В самом начале такая информация на английском языке была. Сейчас тема замыкается внутри страны, а нужно использовать коммуникационные ресурсы на внешних рынках, − считает эксперт.

По словам участников дискуссии «После безвиза: как привлечь туристов в Беларусь?», многие крупные иностранные туроператоры узнавали об изменениях визового режима Беларуси совершенно случайно, например, когда их приглашали в туры.

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