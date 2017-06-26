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26.06.2017
Салiдарнасць
«Дуэль»: Страсти по Коле

В рамках спецпроекта «Дуэль» два автора излагают свое видение на роль и место младшего сына президента в истории страны.

Светлана Метелкина: Страна для Коли

Николай растет — страна стоит на месте. Вот уже мальчик перегнал папу, а мы все в той же системе координат.

Cтрана полностью научились подстраиваться под нужды растущего организма. Как-то так незаметно вышло, что Беларусь превратилась в страну для Коли. Так решил его папа, и мы почему-то с этим безропотно согласились.

Как 12-летний Коля Лукашенко вымахал выше отца

Поиграть в солдатиков? И вся страна маршировала перед мальчиком в погонах главнокомандующего. Причем, в военных играх поучаствовали даже руководители соседних государств.

В хоккей?  С ледовыми дворцами, которые росли как грибы, — не проблема.

Честно говоря, когда Лукашенко заикнулся, что с малолетства водит своего сына в баню, даже стало страшновато, что страна вдруг резко начнет прирастать банно-прачечными комплексами. «Когда Коле был год, я брал его за руку и отводил в парилку. Естественно, он жаловался и плакал. Зато теперь, когда ему четыре года, он может выдержать температуру около 100 градусов», — рассказывал Лукашенко в интервью Financial Times и Frankfurter Allgemeine Zeitung.

К счастью, обошлось. Этот вид отдыха мальчик, похоже, не оценил.

Закончились детские игры — и вот вся страна пошла с Колей в школу. Неожиданно выяснилось, что школьные программы  требуют срочного пересмотра. Причем не сложно было догадаться, какие именно предметы плохо даются мальчику и его папе: «Наломали дров в математике и физике столько, что кого вы там готовите?» — возмущался отец.

Когда Коля уставал учиться — страна тут же оплачивала его поездки к морю в составе официальных делегаций. И пока другие школьники продолжали штудировать  физику и математику, мальчик чудным образом появлялся на фотографиях зарубежных СМИ.

Коля жаловался на утреннее недосыпание — и вот уже не спала вся страна. И так во всем. Честно говоря, даже страшно представить, что дальше? Вступительная кампания, парады невест?

Вначале будем под Колю учебники переписывать, а потом что?  

Вот только виноват ли в этом сам Коля? Нет, конечно. В конце концов, родителей не выбирают. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Как понятна и забота отца о своем чаде.

Проблема только в том, что другие дети страны тоже имеют право на счастливое детство и на то, чтобы родители жили и работали ради их блага, а не обеспечивали беззаботное существование чужого ребенка. И пока мы этого сами не поймем и не донесем эту мысль до главного адресата, страна эта будет не для наших детей, а для одного-единственного мальчика.

Сергей Синицын: Коля как зеркало

За настоящее и будущее нашей страны становится по-настоящему страшно, когда видишь, как взрослые люди изливают в интернете тонны желчи на одного мальчика. При том, что в публичном пространственет достоверной информации о том, что Коля Лукашенко кому-то сделал что-то плохое.

Впрочем, ведь всегда можно притянуть что-то за уши. И военные парады, и ледовые дворцы появились в Беларуси задолго до рождения Николая, но почему-то уважаемый оппонент ставит их в вину именно младшему сыну президента.

Конечно, очевиден перебор с присутствием Коли в медийном пространстве. Но его ли это инициатива и тем более вина? Или он должен был сказать папе: «Не пойду на парад, устроенный твоим кровавым режимом»?

Младшего Лукашенко часть граждан ненавидит куда сильнее, чем его старших братьев. Хотя разумных оснований для этого в общем-то нет. Корни этого явления, похоже, уходят в сферу психологии.

Да, все мальчики и девочки страны (да и мира) имеют право на счастливое детство. Но выходит по-разному. И Коля – далеко не единственный ребенок, чья жизнь существенно отличается в лучшую сторону от жизней его сверстников. А вы, простите, чего хотели? Всеобщего равенства из коммунистической сказки? Так не бывает: ни в Беларуси, ни на Западе, ни на Востоке.

Ну и, конечно, Коля стал своего рода зеркалом для всех, кто не любит его папу. Зеркалом, в которое люди смотрятся и видят, что их действия или бездействие не привели к желанному результату: Беларусь выглядит не так, как хотелось бы. Однако младший Лукашенко к этому точно не причастен.

Давайте задумаемся вот о чем: если Николай вдруг начнет появляться на телеэкранах столь же редко, как, допустим, Дмитрий, решит ли это проблемы страны? Очень сомневаюсь.

Поэтому нет смысла валить всё на мальчика. В том, что сегодня представляет из себя Беларусь, виноваты взрослые. В том числе и мы сами.

 
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