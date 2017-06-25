Страшный пожар в Пакистане забрал жизни более 140 человек

Жертвами пожара из-за возгорания и взрыва бензовоза в Пакистане стали по меньшей мере 148 человек, десятки пострадали. Об этом сообщает местное издание The News.

Как уточняют пакистанские СМИ, после того как бензовоз перевернулся, люди стали собираться около него, чтобы собрать вытекающее топливо. Предположительно, взрыв был вызван тем, что некоторые из них курили. Отмечается, что число погибших может увеличиться, так как пострадавшие находятся в критическом состоянии, отмечает Газета.ru.