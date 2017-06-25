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25.06.2017
Кирилл Иванов
Как Су-30 победили пенсионный фонд

Несколько слов о двух сторонах белорусской медали.

«И развернется в Александрии народное гуляние, которое вам и не снилось», — обещает своим зрителям телеканал ОНТ, который, судя по одному из сюжетов, готовит грандиозное шоу на Купалье в самой известной «потемкинской» деревне страны. Белгосцирк с верблюдами и воздушными акробатами, Ирина Дорофеева и Стас Пьеха — вот неполный список обещанного.

А еще раньше по Минску пройдет парад, на который, как известно, нам всем посоветовали не скупиться.

Ну и как на фоне этих бьющих по бюджету новостей не вспомнить о 600 миллионах долларов, которые наше государство очень вероятно потратит на покупку двенадцати российских истребителей Су-30СМ.

Все это — одна сторона нашей белорусской медали. В этой реальности возможно все — от новогодней VIP-ёлки до Купалья №1.

Фото irkut.com

В другой реальности картина далеко не такая радужная. Это и «дыра» в 150 миллионов долларов в государственном Фонде социальной защиты населения. И череда суицидов простых белорусов. И бесконечное влезание во все новые и новые долги.

На этой стороне медали траты сотен тысяч долларов на парад и Дорофеева с верблюдом в Александрии выглядят чистым цинизмом. Но факт остается фактом: Су-30 пока что побеждают пенсионный фонд.

 

 
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