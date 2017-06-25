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Спорт
25.06.2017
Михаил Миронович
Сборную России по футболу не спасла даже порнозвезда

В России проходит международный футбольный турнир – Кубок конфедераций. Сборная хозяев исполнила роль посмешища, не сумев выйти из группы.

Дело даже не в самом факте, а в том, как это произошло. Сначала россияне предсказуемо одолели заведомого аутсайдера – новозеландцев. Затем столь же прогнозируемо уступили португальцам. Все решалось в матче с Мексикой.

Сборной России удалось открыть счет. Но потом началась комедия. Голкипер Игорь Акинфеев ловил воздух вместо мяча и отрабатывал приемы кунг-фу на сопернике. Полузащитник Юрий Жирков бил не по воротам, а локтем в лицо мексиканцу, за что был удален с поля. Наконец, когда россияне уже благополучно проигрывали со счетом 1:2, им представился роскошный шанс сравнять счет. Но Игорь Смольников с линии вратарской без помех отправил мяч существенно выше перекладины.

В результате российская команда вылетела из турнира, спровоцировав очередной вал критики в свой адрес. А «вишенкой на торте» стала история с порнозвездой.

Актриса Алина Henessy, специализирующаяся на фильмах для взрослых, охарактеризовала ряд игроков, а напоследок пообещала: «Если Россия выиграет Кубок конфедераций, я обещаю самый масштабный гэнг-бэнг в моей карьере! Со всеми победителями Кубка конфедераций одновременно».

Однако даже перспектива групповухи не стала для пресыщенных российских футболистов достаточно привлекательной. Зато комментаторы под интервью Алины жгли не по-детски:

«С такими спорами можно девственницей помереть».

«Считаю невозможным воспринимать данное мнение аналитика, не изучив его видеоработы. Вернусь через полчаса».

«Хоть она не красавица, но сборная заслужила только Валуева, и то с кнутом, чтоб не мараться».

«После гэнг бэнга со сборной у её вся … в занозах будет!»

«Они в неё не попадут…»

Впрочем, это, похоже, лишь трейлер. А настоящее порно случится в 2018 году, когда Россия сыграет на домашнем чемпионате мира по футболу.

 
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