Макей вышел в свет в вышиванке. Фотофакт

В воскресенье министр иностранных дел с супругой посетили «День белорусской вышиванки».

Как сообщает сайт МИД Беларуси, на праздник пришли главы дипломатических миссий, аккредитованные в нашей стране, вместе со своими семьями.

В своем выступлении Владимир Макей подчеркнул важность проведения подобных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию белорусской самоидентичности:

— Хорошо, что сегодня мы имеем возможность возвратиться к истории, возвратиться к нашим корням. Я считаю, что наша сегодняшняя встреча — это тоже ваш вклад в развитие белорусской идентичности, в развитие белорусского государства.

Министр отметил, что характерные черты национального характера белорусов – миролюбие и неконфликтность – проявляются и в национальных орнаментах нашей страны, которые по своей сути направлены исключительно на мир и созидание.

Макей: бяз мовы ня можа быць краіны