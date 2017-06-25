Эта роскошная блондинка – новоиспеченная жена министра финансов США

Супругой 54-летнего Стивена Мнучина стала 36-летняя шотландка Луиз Линтон – модель, актриса, телеведущая, продюсер.

Свадьба, которую посетили около 300 человек, состоялась накануне в Вашингтоне. Главными гостями стала президентская чета Дональд и Мелания Трамп. Также на церемонии присутствовали вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен.

Мелания Трамп, Дональд Трамп, Стивен Мнучин, Луиз Линтон, Майк Пенс и Карен Пенс

Мнучин и Линтон, которые познакомились в 2013 году, не впервые соединили себя узами брака. Для жениха это была третья по счету свадьба, для невесты – вторая.

Отметим, что новоиспеченная супруга министра финансов США по эффектности может составить конкуренцию первой леди. Стильная и роскошная – именно так можно ее охарактеризовать, просмотрев ее фотографии. В том числе полуобнаженные, которые присутствуют в прошлом и Мелании Трамп.

Итак, лучше один раз увидеть…