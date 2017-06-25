Самозаряжающаяся картошка на колесах. Видеофакт

Разработчик по имени Марек Бачинский превратил обычный картофельный клубень в самодвижущегося робота на колесах, использующего собственную энергию.

Как следует из небольшого видеоролика, опубликованного энтузиастом на YouTube, Бачинский сконструировал небольшую платформу с игрушечными колесами и электромотором, а в клубень воткнул два электрода, повторив популярный детский эксперимент. К электродам разработчик подключил микросхему и суперконденсатор, аккумулирующий энергию, получаемую из картофелины.

При накоплении достаточного запаса энергии картофельный робот ехал вперед, преодолевая за раз примерно восемь сантиметров. На полную зарядку конденсатора требовалось примерно 15 минут - таким образом, робот мог преодолеть примерно 7,5 метра за день.

Затем Бачинский решил усовершенствовать конструкцию и оснастил робота дополнительными электродами, вторым электромотором и запрограммированной микросхемой, которая отвечала за выбор направления движения. По словам создателя, успевшего сравнить нового питомца с котом и дать ему имя Понтус, через пару дней робот стал настойчиво двигаться в сторону духовки, где в итоге и закончил свое существование.