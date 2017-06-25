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Экономика
25.06.2017
TUT.BY
Беларусь наращивает поставки «заморских» рыбы и морепродуктов в Россию

С января по апрель 2017 года из Беларуси в Россию ввезли рыбы и морепродуктов на общую сумму в 37,7 млн доллара, что на 24,5% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Об этом сообщает интернет-ресурс «Провэд» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России (ФТС).

Общий вес ввезенной рыбы и морепродуктов достиг 10,66 тысячи тонн, что на 57% больше.

Значительная часть поставок приходится на сушеную, соленую или в рассоле рыбу. Общий объем такой продукции по итогам трех месяцев достиг 7,2 тысячи тонн, увеличившись на 18%. В эту позицию также входит рыбная печень и икра, импорт которых вырос в 6,6 раза. При этом поставки соленого и копченого лосося выросли на 24%, сельди — в 5,2 раза. Из Беларуси также попадает копченая скумбрия, минтай и форель.

Поставки замороженной рыбы, которая занимает второе место в белорусском экспорте в РФ, выросли в 5,5 раза — до 3401,5 тонн. Особенно взлетели поставки замороженной скумбрии. В январе-апреле 2016 года Россия закупила всего 8 тонн данной продукции, а в 2017 году — уже 1 171,2 тонны.

Почти в семь раз вырос ввоз рыбного филе, фарша и прочего мяса рыб: общий вес импорта данных товаров составил 15,9 тонны. В то же время экзотика стала чуть реже добираться до российского рынка: раков закупили на 72% меньше, моллюсков и беспозвоночных — на 58% меньше. Тем не менее белорусы по-прежнему ввозят в РФ каракатиц, кальмаров, угрей и осьминогов.

Почти всю рыбу, которая попадает на российский рынок, Беларусь закупает за рубежом, причем в странах, на которые распространяется российское эмбарго.

По данным Белстата, в январе-апреле белорусы импортировали 52,3 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, увеличив при этом закупки на 14%. В стоимостном выражении рыбный импорт в Беларусь вырос на 5,5% и достиг 107,8 млн доллара.

Почти 75% всего объема закупок — это замороженная рыба. Ее привозят из Норвегии, Исландии и Фарерских островов. Стоит отметить, что Фарерские острова рекордно нарастили поставки: они ввезли в Беларусь 3807 тонн рыбы против 149 тонн годом ранее. 17% импорта приходится на филе, которое белорусы покупает в Исландии, Индии и Норвегии.

Креветки едут в Беларусь из Германии, Гренландии и Дании, а омары — из Нидерландов. Моллюски поступают в страну главным образом из Италии и Нидерландов, но есть и более экзотические поставщики — Перу и Вьетнам: они продают кальмаров, каракатиц и осьминогов.

В последние годы Беларусь все больше наращивает закупки рыбы в странах Азии, несмотря на дальние расстояния. Индонезия, Индия, Вьетнам уже стали постоянными поставщиками. Самый большой объем поставок у Китая, который привез продукции на сумму в 1,4 млн доллара, увеличив стоимость импорта на 23,7%.

В условиях введения продовольственного эмбарго рыбная тема уже не раз становилась поводом для полемики межу Беларусью и Россией. В ответ на критику со стороны Москвы белорусские власти парировали, что рыбное сырье перерабатывается, а не переупаковывается, и только затем поставляется на экспорт.

 
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