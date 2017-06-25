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Общество
25.06.2017
Лера Василькова
Как водители и не только в Минске власти проклинали: «Транжиры!»

Накануне вечером часть столицы застряла в пробках из-за репетиции парада.

Ни проливной дождь, ни финансовые трудности белорусским властям не помеха. Как  распорядился Александр Лукашенко, 3 июля Минск ждет «впечатляющий» парад, и в субботу во второй половине дня военные и сопутствующие ведомства, типа ГАИ, занимались его репетицией.

Традиционно предварительный прогон обернулся пробками на дорогах, особенно досталось тем, кто оказался в районе Уручья, а также двигался из города в сторону аэропорта и наоборот. Отдельной критике подверглась история с танком, который не «вписался» в полосу, и снес фонарный столб.

Отметим, что вслед за колонной техники двигалась внушительная колонна авторемонтников – исправлять последствия на асфальте.

Как отреагировали социальные сети и форумы – в обзоре «Салiдарнасцi».

Барыс Гарэцкі, Facebook: «Солдафоны который год превращают Минск в полигон. Но где гарантия, что на месте сбитого столба завтра не будет матери с детьми, семейной пары, человека...»

Anton Kashlikov, Facebook: «Хорошо, хоть не убили никого».

Участники открытой дискуссионной площадки talks.by:

«Днем, при отличной видимости. На прямом участке широкой асфальтированной дороги. Подготовленный (в теории) экипаж. Снес дерево и столб. Вот такая у нас армия».

«Когда вы уже своими показушными парадами перестанете деньги налогоплательщиков транжирить? Дерево жалко».

«А если бы на трибуну? Во время парада…»

«Испорченного асфальта мало... Давайте еще и коммунальное хозяйство портить. Дай Бог, чтобы самолеты не промахнулись!».

«Не нравится мне военная техника в моем городе».

«Стыдно смотреть на все это, когда уровень жизни населения стремительно падает».

 
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