Латынина: «Полный Пелевин. Это всё, что вы хотели знать о нашей разведке, но боялись спросить»

Российский обозреватель – о том, почему Стоун, не пропустивший ни одного диктатора-параноика, не мог пройти мимо Путина.

– Неделя ознаменовалась грандиозной военной пиар-активностью России. Нам сначала сообщили, что российские боевые корабли нанесли новый удар ракетами «Калибр» по позициям ИГИЛ в Сирии, – подводит итоги на «Эхе Москвы» Юлия Латынина. – Потом нам сообщили, что Министерство обороны аж 14 раз перехватывало самолеты наших кровавых заокеанских коллег у границ страны.

И мы понимаем, в ответ на что это – это в ответ на душераздирающую историю про то, как Путин показал в фильме американскому леваку Оливеру Стоуну видео о том, как работает наша авиация, а видео оказалось фейковым, хотя и было предоставлено Путину Министерством обороны. На этом видео работала как раз американская авиация, американские вертолетчики, и на это фейковое видео были наложены переговоры пилотов в Донецке.

Ну, собственно, Оливер Стоун – он уже снял фильмы и о команданте Фиделе Кастро, и об Уго Чавесе, и о боливийском Эво Моралесе, и о Рафаэле Корреа из Эквадора. Он снимал фильм о Сноудене, он снимал Ясира Арафата. В общем, короче говоря, этот левак американский не пропустил ни одного диктатора-параноика, убивающего свою страну и объясняющего, что это дело рук США.

Причем, странно, да? Вот, Стоун – левак, а те же самые леваки, те же самые демократы обвиняют в связях с Россией не леваков, а президента Трампа.

И, собственно, вот все эти фильмы свои прекрасные Стоун показывает США, чтобы кровавые американцы, наконец, одумались и поняли, как они, скажем, виноваты перед бедной Венесуэлой Уго Чавеса, которого они пытаются свергнуть.

Соответственно, Оливер Стоун не мог пройти мимо такого великолепного экземпляра как Владимир Владимирович, который поведал американцем, как США финансируют террористов, а Россия с этими террористами борется.

И, вот, в частности, был такой дивный момент, когда показывает Владимир Владимирович ему ролик со словами «Это работа нашей авиации», ну, той самой, борющейся с террористами, а оказалось, что авиация как раз американская.

Полный Пелевин, потому что это всё, что вы хотели знать о нашей разведке, но боялись спросить. Потому что, знаете, когда Миша Леонтьев по телевизору демонстрирует «Боинг» с размахом крыльев 800 метров, ну, понятно, как это приключилось, да? Какой-нибудь там дебил за маленькие деньги изготавливает этот фотоснимок, запускает в интернет. Потом какой-то американский полезный идиот это видит и пересылает Леонтьеву. Потом, сделав полный круг, эта фальшивка возвращается в Россию со словами «Вот, нам тут американцы прислали».

Ну, собственно, оказывается, что эти «Боинги», сделанные любителями за 5 копееек, кладут на стол и Владимиру Владимировичу Путину как последний писк в разведке. Вот, ни у кого нет таких данных, а у нас есть.

То есть вдумайтесь на секунду, что это значит? Если, как сказал Песков, это видео принес Шойгу, значит, Шойгу кого-то там просил принести Путину видео покруче… А можно узнать, а вот когда Владимир Владимирович рассказывал на пресс-конференции, как американский спецназ убил Каддафи, это из того же источника, из которого принес этот американский вертолет? А можно узнать, вот, в том же самом фильме Стоуна Путин сказал, что США поддерживали в первую войну чеченских террористов. А можно подробности? Это из того же самого источника?

Вот сейчас стараниями Шойгу и компании Путин говорит, наши власти говорят, что американцы снабжают ИГИЛ. Это тоже из того же источника? Или это просто нам Асад рассказывает? Причем, мы, значит, сначала финансируем Асада, потом Асад дает бабки нашим фсбшникам и грушникам, чтобы они такое писали в докладах, и они, пьянствуя в Дамаске, это пишут и превращается вот в такой вот круговорот дезы в природе.

А скажите, когда Путину докладывали, что вот сейчас украинские фашисты вырежут Крым, что это американцы стоят за Майданом, что это проклятый Запад снабжал оружием «Правый сектор», когда докладывали, что американские частные компании воюют в Донбассе, что там негры сражаются за донецкий аэропорт, это всё из того же источника?

Мы, ведь, как привыкли? Помните, Бастрыкин как-то рассказывал про уголовное дело, в ходе которого оказалось, что Яценюк воевал на стороне чеченцев в Чечне. Ну, там нашли какого-то уголовника, который сидит не то 20 лет, не то пожизненно, и он там рассказал и про Яценюка, и вообще про всё украинское правительство, что оно воевало в Чечне.

И, вот, когда они несут такую ахинею, мы, ведь, честно думаем, что это деза для ватника, для анчоуса, для крымнаша, для тех 6 миллионов людей средним возрастом 65-ти лет, которые еще смотрят программу «Время». А оказывается, это эксклюзивная информация для них самих. Это значит, наверное, Бастрыкин честно докладывал Путину, что, вот, Яценюк воевал в Чечне. Никто этого не знает, но это эксклюзивная информация.

И, вот знаете, я что подумала? Вот, помните историю со сбитым «Боингом», про который Минобороны несло, что его сбил украинский пилот? И мне всегда казалось, что они это делают, чтобы отмазать Россию. А теперь у меня есть подозрение, что они это делали реально, чтобы соврать Путину. Что не нам, а Путину! Потому что Путин же знал, что «Бук» туда шел, ему же докладывали, что как круто мы сейчас, значит, своими «Буками» от имени их «Буков» будем сбивать их военные самолеты. А когда они будут говорить, что мы сбили их самолеты «Буком», мы будем говорить, что «Бук» был захвачен донецкими трактористами.

И, вот, они докладывают ему, что это они сбили самолет, зная о нашем «Буке», специально нас подставили. И у нас снимок есть, и на нем есть настоящий «Боинг» размером 800 метров.

И вот понимаешь, что там в Кремле они реально живут в мире, где американцы замочили Каддафи, где американцы нарочно организовали ИГИЛ, где они организовали Майдан. И представляете, как им бедным тяжело? Потому что, что они в Кремле не пытаются организовать тоже по тому же принципу, как им кажется, за пределами России? Вот, как-то не получается. Даже переворот в Черногории не смогли организовать.

И последнее, конечно, вот такой момент, что этот кусок фильма из Стоуна – он более известен, чем сам фильм. Потому что я думаю, что 99% людей, которые знают об этой истории, что Путин показал американскому режиссеру фейковые видеоновости и сказал про работу нашей авиации то, что, на самом деле, было работой авиации американской.

Вот, на самом деле, я думаю, это знает гораздо больше людей, чем тех, которые смотрели этот фильм Стоуна. Потому что нам-то, на самом деле, в России не обязательно этот фильм смотреть – мы то, что снял Стоун, каждую неделю наблюдаем на экране, а особенно во время прямых линий президента.