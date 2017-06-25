Стихи для Путина из СИЗО с «верой в царя»: «Взятку, взятку я не брал»
Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по делу о получении взятки в размере более 200 млн российских рублей, написал стихи для президента России.
Насколько можно судить – он просит о помиловании, сообщает «Дождь».
Сообщается, что чиновник написал свое обращение 27 мая - вскоре после того, как суд арестовал бизнесмена Николая Криваша, обвиняемого в даче взятки экс-губернатору. По информации правозащитников, следователи цензурировали письмо около месяца.
Поэт-заключенный уверяет, что сделка, в рамках которой он получил деньги, не была фиктивной.
«Вы, Маркелов, взяли взятку».
Кто вам это рассказал?
Отвечаю по порядку:
Взятку, взятку я не брал.
У моих друзей купили
Агрохолдинг. Много лет
Им потом руководили
Это сделка, - мой ответ.
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