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25.06.2017
Стихи для Путина из СИЗО с «верой в царя»: «Взятку, взятку я не брал»

Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по делу о получении взятки в размере более 200 млн российских рублей, написал стихи для президента России.

Насколько можно судить – он просит о помиловании, сообщает «Дождь».

Сообщается, что чиновник написал свое обращение 27 мая - вскоре после того, как суд арестовал бизнесмена Николая Криваша, обвиняемого в даче взятки экс-губернатору. По информации правозащитников, следователи цензурировали письмо около месяца.

Поэт-заключенный уверяет, что сделка, в рамках которой он получил деньги, не была фиктивной.

«Вы, Маркелов, взяли взятку».

Кто вам это рассказал?

Отвечаю по порядку:

Взятку, взятку я не брал.

У моих друзей купили

Агрохолдинг. Много лет

Им потом руководили

Это сделка, - мой ответ.

 
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