На невыплату зарплат пожаловались главе Могилевского облисполкома

Работникам пообещали закрыть задолженности до конца июля.

Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский провел в субботу телефонную линию, передает БЕЛТА.

Многодетный отец, жена которого находится в отпуске по уходу за ребенком, рассказал о задержке положенных ему расчетных выплат тепличным комбинатом ОАО "Фирма "Вейно".

Задолженности перед работниками здесь, как и на тепличном комбинате ОАО "Фирма "Кадино", председатель Могилевского райисполкома Анатолий Дутько пообещал закрыть до конца июля.