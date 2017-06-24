На невыплату зарплат пожаловались главе Могилевского облисполкома
Работникам пообещали закрыть задолженности до конца июля.
Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский провел в субботу телефонную линию, передает БЕЛТА.
Многодетный отец, жена которого находится в отпуске по уходу за ребенком, рассказал о задержке положенных ему расчетных выплат тепличным комбинатом ОАО "Фирма "Вейно".
Задолженности перед работниками здесь, как и на тепличном комбинате ОАО "Фирма "Кадино", председатель Могилевского райисполкома Анатолий Дутько пообещал закрыть до конца июля.
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