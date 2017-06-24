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Экономика
24.06.2017
На невыплату зарплат пожаловались главе Могилевского облисполкома

Работникам пообещали закрыть задолженности до конца июля.

Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский провел в субботу телефонную линию, передает БЕЛТА.

Многодетный отец, жена которого находится в отпуске по уходу за ребенком, рассказал о задержке положенных ему расчетных выплат тепличным комбинатом ОАО "Фирма "Вейно".

Задолженности перед работниками здесь, как и на тепличном комбинате ОАО "Фирма "Кадино", председатель Могилевского райисполкома Анатолий Дутько пообещал закрыть до конца июля.

 
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