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24.06.2017
Лента.Ру
Принцессы из ОАЭ получили в Бельгии срок за унижение слуг

Принадлежащие правящей семье Абу-Даби (ОАЭ) принцесса Шекха Аль-Нахайян и семь ее дочерей получили по 15 месяцев лишения свободы условно. Также они приговорены к штрафу в размере 165 тысяч евро за унижение слуг и незаконную перевозку людей.

Соответствующее решение в пятницу, 23 июня, вынес суд Брюсселя, сообщает портал La Libre.be.

Судебный процесс начался в мае этого года после девяти лет расследования. Как сообщала тогда газета The Independent, женщин обвинили в незаконной перевозке людей и обращении с ними «бесчеловечным образом». Также они подозревались в нарушении трудового законодательства Бельгии. Преступные эпизоды имели место в период с 2007 по 2008 год, когда принцессы останавливались в бельгийской столице. Одна из служанок, которой удалось сбежать, подала заявление в полицию.

Принцессы проживали в отеле Conrad, где для них был арендован целый этаж. С собой они привезли более 20 женщин, которые им прислуживали. По информации Associated Press, персонал практически не получал денег за работу, некоторым приходилось спать на полу и недоедать. Кроме того, хозяйки грубо обращались с девушками, кричали на них и унижали. У некоторых служанок также не было визы.

Как отмечает La Libre.be, изначально по делу, кроме самих принцесс, проходил и их дворецкий, однако он был оправдан. Суд также не нашел фактов нарушения законодательства Бельгии в сфере трудовых отношений, поскольку работодателем служанок фактически являлись не сами принцессы, а компания Private Department (базируется в ОАЭ и частично принадлежит семье принцесс). Случаи бесчеловечного обращения с прислугой, в отличие от унижения человеческого достоинства, также не были доказаны.

 
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