Возле Дворца Независимости появится самый большой ТРЦ в стране. Фотофакт

В марте 2018 года в Минске откроется самый крупный торгово-развлекательный комплекс в стране — Palazzo на улице Тимирязева, 76, около посольства Казахстана и Дворца Независимости, сообщает TUT.BY.

Стройка началась еще в 2003 году. Компания «Арвифуд» бизнесмена Виталия Арбузова планировала возвести на Тимирязева торгово-развлекательный комплекс «Престон-плаза». Но через 10 лет стало понятно, что объект превращается в долгострой. Тогда строительством занялась компания RRY Capital с представительствами в Лондоне и Минске. На ее сайте указано, что ее основателем является американец Рудольф Риад Юнес, а сама компания инвестирует в недвижимость в Беларуси, Ливане, Нигерии и Турции.

Сумму инвестиций в объект не разглашают, но в разных источниках эта цифра колеблется вплоть до 100 миллионов долларов.

Заказчик решил установить в новом торгово-развлекательном центре аэродинамическую трубу стоимостью 2 миллиона долларов. В некоторых странах подобный объект используется даже спецподразделениями, чтобы отрабатывать элементы прыжков с парашютом.

Будет построен кинотеатр на 8 кинозалов, ледовый каток, крыша на катке будет трансформироваться, открывая звездное небо.