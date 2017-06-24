Белорусам запретили ввозить более 5 кг фруктов и овощей. А как же арбуз?

С 1 июля на территорию стран ЕАЭС (Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан) гражданам можно будет провозить не более 5 кг овощей и фруктов, а также 3 букетов цветов.

В ином случае при пересечении границы гражданину потребуется фитосанитарный сертификат, сообщает БЕЛТА.

Но ведь чаще всего арбуз весит больше 5 кг, обратила внимание kp.by. Если вы едете вдвоем (с мужем или подругой), то вам нормы могут зачесть на двоих. То есть арбуз в 10 кг два человека ввезут без сертификата, а один человек - с сертификатом.

Ранее нормы были таковы: если вы были за границей чаще чем раз в три месяца, то по нормам можете ввезти не более 10 кг продуктов. Если пересекали границу чаще чем раз в неделю, то норма по продуктам – 5 кг, включая 1 литр спиртного. С превышения придется заплатить пошлину.