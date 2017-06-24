Белорусские чиновники стали чаще воровать и брать взятки

Это следует из интервью генерального прокурора Александр Конюка «Советской Белоруссии».

– За 5 месяцев 2017 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого, количество зарегистрированных коррупционных преступлений увеличилось на 29,4% (с 451 до 584), – сообщил генпрокурор.

– Больше выявлено хищений путем злоупотребления служебными полномочиями (на 37,7%), фактов злоупотребления служебными полномочиями или их превышения (на 64%). На 19,4% (237 и 283) возросло количество установленных лиц, совершивших коррупционные преступления.

Сейчас расследуются уголовные дела в отношении высокопоставленных должностных лиц министерств торговли, по чрезвычайным ситуациям, транспорта и коммуникаций, ряда крупных предпринимателей.

«Никого не шокирует, что в этой стране дают взятки за то, чтобы с тобой рассчитались за поставленную продукцию?»