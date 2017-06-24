Польша решила демонтировать сотни советских памятников. Россия считает это «глумлением»

Парламент Польши 22 июня одобрил снос как минимум 469 памятников советским солдатам — на всей территории страны. В законе написано, что демонтаж не коснется кладбищ и воинских захоронений, но российский МИД все равно назвал решение поляков «позорным глумлением над памятью погибших».

Памятник советским солдатам в польском городе Легница. Фото Tomasz Szambelan / Agencja Gazeta / Reuters / Scanpix / LETA

22 июня нижняя палата польского парламента (Сейм) одобрила демонтаж памятников советским солдатам по всей стране. Принятые поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя предусматривают удаление памятников «из общественного пространства». «За» проголосовали 408 депутатов, «против» — семь, еще 15 воздержались. Верхняя палата парламента (Сенат) предложила такие поправки в конце апреля 2017 года.

Закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя действует в Польше с апреля 2016-го. Сначала он предусматривал переименование улиц, площадей и мостов с советскими названиями; теперь в закон добавлены еще и памятники.

Кладбища, солдатские захоронения и памятники, имеющие художественную или научную ценность, сносить не будут. Демонтаж коснется объектов, которые «выставлены на общественное обозрение в целях пропаганды тоталитарного режима». Демонтированы будут по меньшей мере 469 советских памятников по всей стране. Власти воеводств (регионов) уже составили список монументов, но пока он не полный.

В спорных ситуациях окончательное решение будет принимать Институт национальной памяти (учреждение, которое собирает информацию про деятельность органов безопасности Польши с 1944 по 1990 год, а также органов безопасности Третьего рейха и СССР, если она имеет отношение к полякам — прим. «Медузы»). Поправки в закон вступят в силу через 3 месяца после официального опубликования, памятники должны демонтировать в течение 12 месяцев после этого. Расходы по демонтажу — 5 миллионов злотых (около 79 миллионов рублей) — возьмет на себя государство.

МИД России возмущен тем, что польский Сейм одобрил поправки о сносе памятников именно 22 июня. «С особым кощунством польские власти приурочили это решение к святому и трагическому для нас дню начала гитлеровской агрессии против СССР. Иначе как позорным глумлением над памятью погибших такие действия не назовешь. Убеждены, что многие и в Польше не приемлют это гнусное поведение. Те, кто продолжает кампанию „войны“ с памятниками, должны понимать, что провоцируют дальнейшее обострение в российско-польских отношениях», — говорится в опубликованном вечером 22 июня комментарии МИД России.

В Польше и раньше сносили советские мемориалы. Обычно это были памятники солдатам Красной армии. До принятия закона о запрете пропаганды коммунизма «добро» на демонтаж давали местные власти. МИД России еще в 2015 году обвинял Польшу в «войне памятников», заявив, что только за истекший год там осквернили и разрушили 10 советских мемориальных объектов.

В МИДе требовали от руководства Польши «прекратить эту вакханалию, которая противоречит всем мыслимым представлениям о современной цивилизации» и соблюдать заключенный в 1994 году договор с Россией о защите памятников. МИД Польши в ответ много раз заявлял, что договор касается кладбищ и воинских захоронений и не относится к мемориалам, «под которыми не находятся останки солдат и которые являются символами советского господства».