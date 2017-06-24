«Власти придумывают трюки, как получить кредит от МВФ и не повысить цены на услуги ЖКХ»

Почему белорусам не стоит рассчитывать на снижение тарифов ЖКХ – анализируют эксперты.

На совещании с руководством Администрации президента 23 июня Александр Лукашенко заявил о необходимости совершенствовать ситуацию в ЖКХ и стиль работы в этой сфере.

– Мы должны в ближайшее время провести такое совещание и сказать всей стране, как будем работать в этой сфере, и в каком направлении будет развиваться жилищно-коммунальное хозяйство. Естественно, должна быть серьезная оптимизация, работа с себестоимостью, чтобы выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось, – приводит слова главы государства его пресс-служба.

Владимир Ковалкин: ЖКХ урежет расходы и введет дополнительные платные услуги

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин объясняет, что стоит за этим заявлением.

– Проблема заключается в том, что правительству очень хочется получить кредит от МВФ, а среди прочих выдвинутых условий – стопроцентная оплата населением услуг ЖКХ. Соответственно, для того, чтобы этого добиться, и с другой стороны, не повысить цены на услуги ЖКХ (иначе народ закипит), власти пытаются придумать трюки.

Эксперт отмечает, что в дальнейшем невозможно будет субсидировать услуги ЖКХ населению, поэтому приходится снижать различные затраты.

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