Какая судьба ждет стеклозавод «Елизово»?

Крупнейший стеклозавод Беларуси «Елизово» попал в кредиторскую яму и объявил себя банкротом – и ищет покупателя, чтобы погасить долг в тридцать миллионов долларов в эквиваленте. С приходом нового руководителя дела пошли на лад, но найдется ли желающий, чтобы вложить столько денег в предприятие?

Предприятие-банкрот, которое вышло на рентабельное производство и второй месяц подряд выполняет приказ Лукашенко о зарплате «по пятьсот» – оксюморон, который превратился в реальность в городке под Осиповичами.

Стеклозавод «Елизово», расположенный в одноименном поселке, существует уже сто три года и называется «градообразующим», в каждой семье хоть кто-то да работает на этом предприятии. Однако в прошлом году завод официально объявили банкротом – у него накопилось кредитов на 589 миллиардов неденоминированных рублей (около 30-ти миллионов долларов).

«Так сложилось, что и в 2008 году упал доллар, и где-то нарастили задолженности по кредитам – ну, где-то может были и объективные причины экономической несостоятельности. То есть нарастили кредиторскую задолженность», – говорит антикризисный управляющий стеклозавода «Елизово» Николай Шевкунов.

Но с приходом нового антикризисного управляющего завод не просто поднялся с колен, а еще и вышел в шестимиллиардный доход, запустил новый цех и принял на работу 130 человек, а среднюю зарплату повысили до 950 рублей.

Однако, чтобы разобраться с долгами, которые предприятие взяло отчасти в «Беларусбанке», этих денег не хватит, поэтому завод решили продавать. Его выставляли на торги семь раз и даже нашли покупателя – белорусскую фирму, которая занимается в том числе распространением стекла. Но в последнюю минуту покупать завод отказались – ведь помимо 15-ти миллионов, за которые продается предприятие, новый владелец будет вынужден вложить деньги в модернизацию.

«Через 2 года потребуется ремонт печки холодной, по бухгалтерскому отчету прошлого ремонта он стоил 3,8 млн долларов, через год после ремонта этого цеха – ремонт следующего, это, фактически, 8 миллионов», – говорит ведущий директор стеклозавода «Елизово» Вадим Сенкевич.

Потенциальный покупатель предлагает снизить цену на 30%, но руководство пока колеблется. Среди стран СНГ стеклозавод «Елизово» – единственный, который имеет все стандарты, чтобы продавать продукцию в Европу, четверть изделий уже экспортируют за границу. Руководители надеются, что предприятие окажется в руках опытного и надежного частника.

«Века складывалась история этого завода, этого поселка. Будет очень неправильно, если мы приостановим это предприятие, оно может работать, и мало того – оно будет работать», – отмечает Шевкунов.

Стеклозавод «Елизово» – белорусско-австрийское предприятие, 65 % акций которого принадлежат австрийской компании «Фотон», а остальные – Государственному комитету имущества. До прошлого года предприятие контролировал белорусский бизнесмен Александр Муравьев, которого в прошлом году осудили по делу «Мотовело».