И тут он говорит: «Мне НЕ нравится секс с тобой»

Кому нужны свободные отношения с плохим сексом, и что делать, если вас вдруг назвали так себе любовницей. С нами такого не случалось, а с вами?

Я состою в свободных отношениях. Уф, я, кажется, в этом призналась. Самой себе прежде всего. Ну конечно, никто их так не называет, хотя все уже давно перестали ставить ярлыки на любом типе отношений. Но по всем признакам у меня именно no strings attached: мужчина проявляется примерно раз в месяц, и мы в основном сидим у меня дома, попивая что-то горячительное и смотря глупые шоу по ТВ.

Дрожь в коленках и нервная проверка телефона в поисках новых sms и пропущенных звонков каждые пять минут у меня прошла через пару месяцев общения с ним, и теперь я просто радуюсь, что иногда можно не засыпать в одиночестве и что он с удовольствием поглощает все мои шутки, а я готова поглощать все, что он готовит. Да, он еще и готовит – неплохой в целом мужчина. И есть секс, разумеется.

Мне всегда казалось, что для этого главным образом мы и общаемся, секс хорош, в меру продолжителен и количество повторений меня радует. А еще я всегда считала, что очень неплоха в постели, позы кое-какие знаю, минетом не брезгую, в меру активна в постели. Считала до того самого вечера.

В последний раз мы много пили, и это и развязало ему язык. В какой-то момент он пошел курить, я – за ним. Слово за слово, мы принялись обсуждать его бывших (напились же! Я в курсе, что так приличные люди не делают), я из любопытства выведывала грязные подробности их отношений, спросила и про себя, разумеется. И тут он выдал:

– Секс с тобой мне не нравится.

Я даже не сразу поняла, что он и правда осмелился такое сказать. И переспросила. Мало ли передумает, или я все же не так расслышала.

– Секс с тобой мне не нравится.

– А с кем-то из бывших нравился?

– Ну да, была одна… Ух, классно с ней было.

Я в ступоре, в обиде, в шоке. И по меньшей мере зла.

– Вали отсюда, раз не нравится.

– Да без проблем. Сейчас только сигарету докурю.

Я ушла на кухню, вырубила кастрюлю с очередным гастрономическим шедевром и села за стол. Услышала, как в соседней комнате он шумит ремнем, застегивает джинсы. Молнией в моей голове проскочила мысль: «Я наверняка скоро пожалею, что его прогнала». Да и не тот возраст (и отношения подобного формата), когда хочется орать, рыдать, прогонять и вдогонку кидаться тарелками. В общем, я зашла в комнату и остановила его. Потом был секс. Тот бесконечный пьяный секс, когда непонятно, когда начался один сеанс и закончился другой.

Его фраза, естественно, просверливала меня насквозь, и казалось дикостью, что я отвечаю на его прикосновения, если несколько минут назад он сказал таким серьезным и сердитым голосом, что секс со мной так себе. И, пожалуй, впервые за все время нашего «романа» я не старалась в постели, говорила прямо, если одна поза меня утомляла, а другой не хотелось.

Потом мне стало плохо (хочется сказать, что от абсурда ситуации, но нет, это все же был алкоголь), он отнес меня в туалет... Потом снова был секс под душем. Потом мы, кажется, уснули.

Наутро он не заикнулся о том разговоре, как будто ничего и не было. Ну я и напомнила.

– То, что я сказал, это был бред. Я бы не кончал, если бы секс с тобой мне не нравился. Хотя да, тебе есть куда развиваться.

– И что, у тебя была только одна девушка, которая тебе подходила в постели?

– Да как я мог обсуждать другую женщину и секс с ней со своей девушкой… со своей знакомой… с тобой в смысле.

– Ты такое сказал мне, что хуже только, если бы я сказала, что у тебя член маленький. Это же оскорбление на всю жизнь.

– Да, ты права, не стоило говорить.

Последняя надежда отвалилась, он действительно имел то, что имел в виду, – в постели я его не устраиваю. Я, конечно, в своей манере шутила над ним и собой весь оставшийся день: например, что я, как выяснилось, не только не повариха на кухне, но ни разу не шлюха в постели, что с меня взять. Он улыбался, а иногда обижался на то, что я вспоминаю. Угу, будто я сказала такую вещь, после которой нужно срочно обратиться к психологу или на курсы кройки и шитья минета.

Теперь у меня три вопроса. Первый, конечно же, связан с моими умениями. Вот интересно, хороший секс – это как удачное совпадение двух людей, или хороший секс, он со всеми хорош? Ну то есть как отношения с одним и тем же человеком: кому-то он не подходит совершенно, а ты называешь его лучшим парнем на Земле?

Второй – считать ли это унижением, глубоко обижающим мое женское существо. Или это просто оценка одного из навыков, который в теории можно изменить. Как с готовкой: да, я что-то там могу приготовить, он съест, возможно, похвалит. Но все же понимает, что я хозяйка от прилагательного на букву «х». И я на это не обижаюсь, ведь правда не умею, не люблю готовить и учиться не хочу. Хм, хотя секс я все же люблю...

Ну и третий вопрос: зачем? То есть зачем этот парень ко мне приезжает. Я не наивна и понимаю, что серьезными отношениями это все не пахнет (хотя периодически он и «намекает», что однажды я познакомлюсь с его родней и друзьями из родного города). Человек может пропасть, а потом проявиться со словами: «Я всю неделю думал о тебе и скучал, но звонить не стал» (снимаю лапшу большой столовой ложкой).

То есть мне понятно, что это не Большая Любовь, а тут выходит, и не Отличный Секс... Тогда к чему все?!