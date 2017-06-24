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Скандалы
24.06.2017
Руслан Горбачев
Почему Чиж должен загрустить, узнав о преступлении Роналду

Если белорусские правоохранители следят за этим скандалом, то, вероятно, будут в недоумении.

Что случилось с Криштиану Роналду?

Прокуратура Испании обвинила самого раскрученного на данный момент футболиста мира в неуплате налогов на сумму 14,8 млн евро. Судя по сообщениям прессы, футболист в бешенстве, но, как бы это не было удивительным для белорусских правоохранителей, продолжает разгуливать на свободе. Более того – летать по миру.

В ближайшее время Криштиану Роналду предстоит выбрать один из двух вариантов развития событий.

Первый: заявить о своей невиновности и, если прокуратура не откажется от обвинений, предстать перед судом. Если суд придет к выводу, что футболист нарушил закон, ему грозит несколько лет тюрьмы и штраф.

Второй вариант пока выглядит более вероятным: если Роналду признает себя виновным, пойдет на сделку со следствием и выплатит вышеуказанные 14,8 млн евро, то все может обойтись условным наказанием, пишет пресса.

Почему этот скандал должен вызвать эмоции у Чижа?

Фото с сайта by.tribuna.com

Потому что сравнения с делом белорусского бизнесмена напрашиваются сами собой. В прошлом году Юрия Чижа обвинили в Беларуси в неуплате налогов на схожую сумму (12 млн долларов). В отличие от Криштиану Роналду, нашего сразу же упрятали за решетку, где он провел полгода, пока не был выпущен на свободу с задачей возместить государству нанесенный ущерб.

За это время, судя по различным данным, его бизнес оказался в глубоком кризисе, а персону бизнесмена не погнушались пнуть даже коллеги.   

Можно предположить, что, зная специфику происходящего в стране, Юрий Чиж готов был признать себя виновным уже вскоре после задержания – если не раньше. Однако ему все равно пришлось по сути мотать срок.

И такому исходу скандала с Юрием Чижом позавидуют многие другие белорусские бизнесмены, у которых нет особых отношений с главой государства. А история с Криштиану Роналду, которую тот глубоко переживает, вообще должна показаться им сказкой.

 
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