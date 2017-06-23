Как это — играть в переходах с разрешением Мингорисполкома

С конца мая в Минских переходах официально начали играть уличные музыканты.

Все они имеют специальные разрешения, заверенные печатью Мингорисполкома, площадки, обозначенные баннерами с названием «Музыкальная карта Минска» и время с 14 по 17, с 20.00 до 22.00 по будням и с 14 по 22 по выходным.

Еврорадио проверяет, как устроились музыканты и что думают по поводу нового статуса.

14.30, в переходе у ТЦ "Столица" Андрей поет милые песни вроде "Замыкая круг", "Батарейки" и "Абсэнту". Андрею 30 лет, он занят в музыкальной сфере, десять лет как выступает в переходах и всегда мечтал это делать легально:

"Это такой своего рода концерт. На большую сцену идти не собираюсь, но хочется играть для людей. Я хотел всегда официально играть в переходе, даже несколько лет назад подходил в исполком. Тогда это было невозможно".

Каких-то нареканий по поводу "игры с бумажкой" Андрей не имеет. Саму бумажку почему-то отказывается показать журналистам. Зато это делает Вероника. Сразу после Андрея она вместе с другом по группе Green Vox Артемом собирается начать свой сет.

Молодые люди признаются, что только присматриваются к новой возможности играть официально. Рассказывают, что к ним постоянно подходит или милиция, или охранники ближайших магазинов и проверяют "бумажку". Вот и сейчас, пока мы разговариваем с музыкантами, появляется охранник в очках и требует показать паспорта.

"Вы поверите, что это она?" — обращается к нам охранник, беспардонно указывая на фото Вероники в паспорте. На фото Вероника с длинными волосами, а сейчас она сменила имидж — коротко постриглась и носит рэперскую кепку.

"Я всех проверяю, — продолжает охранник. — Много самозванцев становятся под "карту площадок".

Вероника с Артемом начинают с "ляписовской" "Сочи". Говорят, что исполняют все — от попсы до пост-рока.

"Свое играем редко, так как наши песни никто не знает. Я раньше тоже пел, и могу сказать, что на улице, в переходах очень сильно развиваешься, — рассказывает Артем, который сегодня играет на кахоне. — Когда приходишь с группой на репетиции, где все идет по какому-то плану, то развитие однажды прекращается и музыки стоят на месте. А на улице всегда есть развитие, особенно если поймаешь волну. Твои навыки, голос, игра очень меняются".

"Легализовать" статус уличных музыкантов наши собеседники решили из-за милиционеров: гоняли! Однако время, которое город выделил для артистов, по словам Артема и Вероники, совсем не удобное. Да и места иногда очень странные:

"Если бы можно было играть с 17-ти до 20-ти, было бы замечательно. Ведь людей в это время больше, и можно больше заработать. Мы же раньше играли в это время, и понимали, что если мешаем кому-то, нужно уйти. На станции "Малиновка" идеальное место для нас, но женщина-суперлатошница сидит прямо перед нами и иногда ругается".

С другой стороны, говорят музыканты, есть плюсы, так как можно заранее продумать свой день и запланировать место и время.

"Ты знаешь, что придешь, точно отыграешь эти четыре часа, и тебя отсюда никто не выгонит. Но очень много музыкантов сейчас появилось. Чувствуется конкуренция, можно не успеть забронировать время на сайте "Пешеходки". Пока присматриваемся, пробуем, смотрим, есть ли в этом смысл. Очереди, места, привыкаем, ведь, по сути, эта сфера деятельности должна быть бессистемной. Хорошо, хоть "благодарность" пока не нужно регистрировать".

За два часа, которые Вероника и Артем стоят в переходе, они могут заработать на двоих 40 рублей. Лучше всего "благодарят" 10 и 15-го числа — в эти дни "все веселые, потому что получили зарплату". Но и отказываться от нелегальной игры в переходах музыканты все равно не собираются.

По словам организатора "Пешеходки" Влада Пинчука, на сегодня официальное разрешение на игру в переходах получили около 70 музыкантов. Если появятся новые желающие и их окажется много, следующее прослушивание сделают осенью. Если же желающих будет мало — только следующей весной.