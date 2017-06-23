Белорусские евреи, бывшие узники концлагерей, теперь должны платить налог на гуманитарную помощь в размере 13%
В Киеве задержан главред интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва. В Швейцарии заморозили $ 15 млн. Украины — залог за «Евровидение». Эти и другие темы в свежем выпуске программы «Настоящее время».
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