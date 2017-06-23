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Комментарии
23.06.2017
Антон Орехъ, Эхо Москвы
«Мы будем контролировать вашу почту, ваш интернет, вашу половую жизнь – все ради вашего же блага»

С точки зрения современных технологий я неандерталец и кроманьонец в одном лице. Я и вацап освоил только две недели назад и отправил только полдюжины вацапин.

Но ведь история с мессендежром Telegram – она вообще не про технологии. И позиция Павла Дурова вызывает у меня большое уважение и симпатию.

Как говорил мой любимый киногерой – «ни одного документа постороннему глазу»! Государство нашло универсальное прикрытие для любых своих безобразий – забота о безопасности. О нашем же благе пекутся. Мы будем контролировать вашу почту, ваш телефон, ваш интернет, ваши посылки, ваши банковские счета, ваши перемещения, вашу половую жизнь – мы будем контролировать все – ради вашего же блага. В чем состоит это благо, я лично не понимаю.

Вот Израиль, дай бог ему здоровья, который реально в кольце злейших врагов, свел террористические угрозы к минимуму. Это не значит, что теракты в Израиле невозможны в принципе. К сожалению, это не так. Но граждане Израиля уверены в том, что государство и спецслужбы действительно делают все возможное именно для их, то есть граждан, блага и безопасности. И что если вводятся ограничения, то именно для этого, а не потому, что кому-то из властей любопытно, чем вы занимаетесь, о чем пишете и что думаете, и не для того, чтобы держать неугодных на крючке.

В отношении наших спецслужб у меня прямо противоположные ощущения. Я скорее поверю, что все эти многоступенчатые и зачастую просто бредовые затеи, типа «закона Яровой» нужны им, чтобы пилить бюджет во все стороны, чтобы раздувать штаты, чтобы оправдывать собственное существование, чтобы следить за условным Навальным и ему подобными. А потом какой-нибудь чувак наложит тротила в рюкзак, войдет в метро — и грохнет. А мы разведем руками, не понимая, как же при таком тотальном контроле он смог уйти от бдительного ока чекистов. А чекисты скажут, что это произошло лишь потому, что им не хватает полномочий, что они еще не все взяли под контроль и не во все щели залезли. Никакие тотальные меры не могут быть эффективны. Потому что, контролируя все сразу, вы на самом деле не контролируете ничего в частности. В конце концов, террорист просто пойдет и купит сим-карту на улице и с ее помощью сделает то, что ему нужно.

А вы будете в этот момент читать телеграм'ы ста миллионов человек или изучать их смс-ки за полгода. Короче говоря, требования, которые Надзор предъявляет Павлу Дурову к обеспечению нашей с вами безопасности не имеют никакого отношения, зато портят нашу жизнь. И жизнь эта наша потому такая дурацкая, что, кроме Дурова единицы способны сказать «нет», а все остальные как зайцы готовы выполнять любые бредовые требования.

 
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