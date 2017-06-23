«Помогли чужие люди». Семья погибшего в Испании милиционера вылетает в Минск

Читатели TUT.BY предложили помощь семье, у которой в Аликанте погиб отец. Они решили привезти Ирину и ее детей в аэропорт, оплатить обратный перелет и просто побыть рядом с ними.

— Спасибо огромное неравнодушным людям! Благодаря им вопрос решился очень быстро, — рассказывает знакомая семьи.

Напомним, 20 июня во время отпуска в испанском городе Аликанте утонул 40-летний Александр. Увидев, как его маленьких сыновей резко стало уносить в море, мужчина с женой бросились их спасать. Но выплыли все, кроме Александра. Он умер на глазах жены и детей. Оставшись в чужой стране, женщина не знала, как вернуться домой. Обратные билеты были куплены на 1 июля.

Сразу после публикации TUT.BY с редакцией связался Андрей, который живет в Аликанте, и предложил помощь.

— Я могу и с детьми побыть, и просто помочь с организационными вопросами. Здесь есть другие белорусы, которые также готовы помочь Ирине, — говорит он.

Чуть позже позвонила девушка из Минска. Она готова была взять на себя все расходы по перелету, но скромно отказалась от комментариев, сославшись, что просто «хочет помочь людям».

— Деньги на билеты на рейс Барселона — Минск собрали сотрудники МВД, где работал Александр. Сейчас ваш читатель Андрей везет Ирину и детей в аэропорт Аликанте, вечером они вылетают в Барселону. Все расходы по перелету из Аликанте в Барселону, трансфер, ночевку там взяла на себя девушка, которая также обратилась в вашу редакцию. Она вообще готова была оплатить все билеты до Минска, — рассказывает знакомая семьи погибшего милиционера. — Чужие люди помогли решить вопрос оперативно. В такой момент Ирине важно, чтобы кто-то был рядом, подсказал, что делать, и просто морально поддержал.

В субботу Ирина с сыновьями будет уже в Минске. Вопрос с отправкой тела мужа еще не решен, справку о смерти придется ждать 15 дней. Только после этого тело отправят в Минск, этим вопросом занимается страховая компания.

— В настоящее время руководство Департамента охраны МВД делает все необходимое для оказания помощи родственникам правоохранителя. Сотруднику было 40 лет, около 20 из которых он отдал службе в органах внутренних дел. Характеризовался положительно. Грамотно и ответственно относился к исполнению своих обязанностей, в сложной оперативной обстановке принимал правильные самостоятельные решения, проявлял разумную инициативу, за что неоднократно поощрялся. Руководство МВД, Департамента охраны и личный состав органов внутренних дел выражают искренние соболезнования его родным и близким, — сообщает сайт МВД.