Фотофакт. С какими девушками Лукашенко был на балу выпускников

Александр Лукашенко 23 июня посетил Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования.

Как сообщает пресс-служба главы государства, мероприятие прошло во Дворце Независимости.

— Теперь вы уже дипломированные специалисты. Перед вами открыты новые горизонты. Первое рабочее место, социальный статус вам гарантированы государством. А ведь далеко не всюду такое отношение к молодым специалистам, — заявил в приветственном слове глава Беларуси.

Лукашенко отметил, что уже завтра сегодняшние выпускники придут на предприятия промышленности и сельского хозяйства, в школы и медицинские центры, в конструкторские бюро и научные лаборатории, проявят свои таланты в искусстве, культуре. Возможно, кто-то откроет свое дело, станет успешным предпринимателем.

— Созданы все условия для того, чтобы каждый смог реализовать свои способности. Не сомневайтесь — так и будет. Но помните: в основном все будет зависеть только от вас, — подчеркнул Лукашенко.

Со своей стороны, выпускники подарили руководителю страны карту и сфотографировались с ним на память.

Во время мероприятия сопровождали Александра Лукашенко две девушки — в красном и голубом платьях.