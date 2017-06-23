Светлана Калинкина: «По какому поводу восторг?»

Все как-то так с восторгом и взахлеб пишут про успешные переговоры между Беларусью и ЕС по поводу визового режима, что хочется восстановить статус-кво.

«Если мы будем форсировать события, то до конца года шенгенская виза будет стоить для белорусов 35 евро», – радостно сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

«Нет никаких принципиальных разногласий», – сказал по итогам визовых переговоров министр иностранных дел Владимир Макей.

А еще и Лукашенко на встрече с главами МИД Центрально-европейской инициативы много хорошего про наше стремление в Европу рассказывал.

И как-то так это все выглядит, что высокие чиновники, будто передовики-стахановцы – стремятся осчастливить белорусов более дешевыми визами. Потеют, стараются, открывают, так сказать, белорусам окно в Европу.

А ничего, что для россиян эта самая виза уже несколько лет стоит 35 евро? И это при том, что отношения у РФ с Евросоюзом отвратительные, что Россия страна неспокойная, непредсказуемая и проблемная, а сами россияне побогаче нас будут и могут за визы платить.

А ничего, что мы уже много лет слышим речи про возможное скорое снижение стоимости шенгенских виз, но процесс идет, как мокрое горит.

А ничего, что Беларусь остается последней и единственной европейской страной, гражданам которой необходимо оформлять визы, чтобы попасть в Евросоюз? Последней и единственной! Всем остальным уже даже не надо париться по этому поводу.

35 евро это, конечно, меньше чем нынешние 60. Но это все равно плохо! Позорно! Отвратительно!

И не про 35 евро за визу министр Макей должен рассказывать, а про то, что делается руководством страны для того, чтобы для поездок в Европу белорусам требовалось всего лишь взять собственный паспорт. Как и всем остальным европейцам.