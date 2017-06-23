Фотофакт. Минчанин из ревности повредил машину нового возлюбленного своей супруги

Ревнивец задержан.

О любовной истории с криминальным концом поведала пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился мужчина, который рассказал, что при неизвестных обстоятельствах была повреждена его автомашина «Фольксваген Джетта», 2014 г.в., припаркованная по ул.Заславской.

Сотрудники милиции провели расследование и нашли преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение кражи и незаконный оборот наркотиков, минчанин. Выяснилось, что таким образом мужчина хотел отомстить сыну владельца автомобиля, который и ездил на этой машине. Дело в том, что к нему ушла бывшая супруга подозреваемого. Узнав от знакомых, что экс-жена сразу после развода собирается выйти замуж за своего возлюбленного, минчанин пришел на парковку и ножом порезал шины, а также поцарапал корпус авто.

Ревнивец был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.218 УК РБ («Умышленное повреждение чужого имущества»). Сейчас «мстителю» грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет.