Средняя зарплата в Беларуси в мае выросла почти до 800 рублей. Байнет отреагировал.

По данным Белстата, средняя зарплата в мае составила 795,2 рубля, что на 18,5 рубля больше, чем в апреле. В долларах по средневзвешенному курсу Нацбанка это 426 долларов.

Средняя зарплата минчан, по официальной статистике, в мае была 1 104,4 рубля. Это больше апрельской на 1,1 рубля.

Напомним, ранее Александр Лукашенко потребовал довести среднюю зарплату белорусов до 500 долларов. Несмотря на скепсис экономистов, чиновники всех рангов заявили, что это вполне возможно.

Байнет с удивлением воспринял новость о повышении средней заплаты. «И что, мне теперь можно в магазин ходить с этим вот заявлением о том, что моя средняя зарплата так выросла? Может, мне там эти сказки на колбасу обменяют?» — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Люди, подскажите, где находится эта страна? Где живут такие богатые люди? Как же им повезло с правительством и президентом».

«Только Белстат выполняет поручение президента».

«Я, наверное, не в той Беларуси живу просто...»

«Поэтому и курс доллара пошел вверх, ведь чтобы получить цифру 800 и в у.е. осталось так же курс повысить».

«Медианную зарплату считайте. Неужели не понятно, что никто в эти цифры не верит».

«А теперь по конкретнее: у кого она выросла?»

«Средняя зарплата выросла, а отчисления в ФСЗН снизизись — парадокс?»

«Пока в нашей стране растут только цены на ЖКХ и продукты питания, но никак не зарплата».