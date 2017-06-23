Фотожабы: «Лукашенко показал Путину видео, где он отдал все долги»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Для Беларуси в равной степени важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая искусственного выбора между ними, заявил Лукашенко

Стало известно, во сколько обойдутся Беларуси 12 российских Су-30СМ

Военный эксперт: «Через некоторое время Беларусь может остаться без боевой авиации»

SMS-предупреждение МЧС о сильном ветре наделало шуму в соцсетях

Упс! Путин выдал видеозапись ударов американской авиации за российский обстрел в Сирии

Фото промокших Путина и Медведева стало хитом в интернете

Предыдущий выпуск:

«Денег нет, держаться здесь»