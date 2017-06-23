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Политика
23.06.2017
Лавров: «Россия оккупирует Беларусь? Большего бреда не представить»

Накануне 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью TUT.BY, БЕЛТА, 1 каналу и ОНТ.

Фото TUT.BY

Российский министр уделил белорусским СМИ 45 минут, ответив на 10 вопросов. Предлагаем избранные моменты (цитируется по материалам TUT.BY).

«Стенания и причитания по поводу наших учений»

Отвечая на вопрос о совместных учениях, Лавров подчеркнул:

— Стенания и причитания по поводу наших учений с Республикой Беларусь наблюдаются не первый год. Сейчас готовятся учения Запад-2017, пару лет назад были учения Щит Союза — 2015.

Те же крики раздавались: что сейчас российские войска войдут якобы для проведения учений, потом останутся там навеки и оккупируют Беларусь. Большего бреда трудно себе представить, тем более, если речь идет о политиках, которые претендуют на какую-то респектабельность в ЕС.

Слухи, что мы якобы готовимся к введению войск в Беларусь под видом учений уже были многократно опровергнуты — и с российской стороны, и со стороны руководства Республики Беларусь. Наши коллеги из Северо-Атлантического альянса, прекрасно знают, что у них есть приглашение на эти учения, они проводятся транспарентно, так же, как и все предыдущие совместные учения Российской Федерации и Республики Беларусь.

Об отношениях Беларуси с Западом

— У нас не вызывает никакого отторжения стремление какой-либо страны сотрудничать с кем бы-то ни было в сфере социально-экономического, гуманитарного, культурного развития. Это закреплено в наших документах, называется принципом многовекторности. Россия по своему географическому положению не может иначе подходить к выстраиванию своей внешней политики. Равно как и Беларусь, учитывая географическое и геополитическое положение вашей страны, имеет полное право, я уверен, даже должна, добиваться хороших отношений со всеми своими соседями.

То, что к соседям приходит озарение и они начинают отказываться от своей санкционной принудительной позиции в отношениях с Беларусью, можно только приветствовать.

Надеюсь, это делают они не только для того, чтобы опять попытаться оторвать Беларусь от России, а потому что убедились, что любые санкции — это путь в никуда, и ничего хорошего они никогда не приносят тем, кто их заказывает и осуществляет.

О российской авиабазе в Беларуси

— Я не слышал, чтобы вопрос о военной базе поднимался в последнее время, мы приняли к сведению решение президента Республики Беларуси, который абсолютно в рамках своих полномочий и своей компетенции это решение принял. Мы к нему относимся с полным уважением. А о каком-то присутствии российских войск на территории Беларуси за пределами согласия белорусского руководства, я думаю, никто и не помышляет.

«Страны все-таки обладают суверенитетом»

Комментируя разногласия между Беларусью и Россией Лавров, заявил, что «нет ни одной пары государств, между которыми на сто процентов все было бы абсолютно согласовано раз и навсегда».

— Во-первых, страны все-таки обладают суверенитетом, во-вторых, в любом интеграционном механизме ключом является нахождение баланса между экономическими интересами. И этот баланс, однажды найденный, никогда не остается навсегда, потому что жизнь идет, экономика развивается, появляются новые технологии, меняется конъюнктура, которая влияет на экономику каждого участника международной торговли и международного инвестиционного сотрудничества. Так происходит и в наших отношениях в рамках Союзного государства.

 
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