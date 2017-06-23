«Остановить белорусизацию уже будет сложно»

Кто поверил в тренд белорусскости и дал ей толчок?

Тренд на белорусизацию в обществе и бизнесе начался в 2010 году, а после событий в Украине в 2014 году он стал усиливаться, считает эксперт по культуре Либерального клуба Вадим Можейко.

Государство в росте популярности белорусского языка, по мнению эксперта, в лучшем случае стоит на третьем месте после гражданского общества и бизнес-инициатив. Хотя оно в последние несколько лет активнее поддерживает процесс или хотя бы не мешает белорусскоязычным проектам.

− У гэтым моц і слабасць беларусізацыі. Слабасць, бо няма крокаў, якіх чакае частка грамадства. Але тое, што трэнд беларусізацыі распачаты не дзяржавай, азначае, што не ёй ён будзе і скончаны, − такое мнение высказал Вадим Можейко во время Острогорского форума.

В определенных кругах общества использование белорусского языка стало модой или даже трендом. Но до широкого использования белорусскому языку еще далеко, отмечает эксперт. Сначала предстоит пройти стандартные психологические стадии неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и, наконец, принятие.

Белорусы уже поделились на группы, проживающие разные стадии принятия белорусизации.

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