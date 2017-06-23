Невзоров: «Чего вы хотели? Чтобы ОМОН снял штаны и смазался вазелином?»

Российский публицист – о последних уличных протестах в России.

– Да, люди в форме НКВД и все эти реконструкторы они, в общем, только добавляли мерзости, но не добавляли трагизма и драматургии, – прокомментировал Александр Невзоров на «Эхе Москвы» провластные массовые мероприятия и акции протеста, которые одновременно проходили в Москве 12 июня. – Но ведь понятно, что Кремль очень ограничен в своих средствах. Ведь вы поймите, как только в ход идут другие аргументы со стороны власти, те же самые резиновые пульки, те же самые газы, то вот тогда ситуация начинает приобретать абсолютно другой окрас, и случается тот самый оверкиль, поворот, да?

Который всегда не в пользу власти, поэтому Кремль это уже знает, он уже выучил, к чему приводят подобного рода шаги, и он уже понимает, что, заведя это все на настоящую драматургию, он проиграет гораздо быстрее, чем ему самому бы этого хотелось. И поэтому он, конечно, вынужден пользоваться очень примитивным скудненьким набором.

Ну а то, что было винтилово – слушайте, народовольцы платили жизнями и конечностями обмороженными, отстрелянными, платили годами каторги. Конечно, любые революционеры должны пройти какую-то своеобразную подготовку. Понятно, что все это, вероятно, еще будет.

А чего вы хотели 12 числа? Чтобы ОМОН снял штаны и смазал задницы вазелином и терпеливо бы ждал? А чтобы Золотов повязал бы себе бантики в горошек и рыдал бы где-нибудь в туалетах мавзолея? Нет, конечно, такого не будет.