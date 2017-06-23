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23.06.2017
Салiдарнасць
В Минске клинер помыл окна в ресторане и обворовал шеф-повара

Задержанный 28-летний минчанин ранее неоднократно был судим за мошенничество и кражи.

Оперативниками отдела уголовного розыска Центрального РУВД столицы задержан сотрудник одной из клининговых компаний. 28-летнего минчанина подозревают в краже в подсобном помещении одного из ресторанов, где он накануне мыл окна, сообщает сайт ГУВД Мингорисполком.

Работники ресторана рассказали, что во время их дежурства из шкафчиков для личных вещей пропали наручные часы шеф-повара и деньги одной из официанток.

По подозрению в совершении хищения был задержан работник одной из клининговых фирм, которая оказывает услуги по уборке помещений.

Подозреваемый мыл окна в ресторане и за время своей работы узнал, как попасть в подсобное помещение, где находятся шкафчики с личными вещами работников ресторана. Похищенные у официантки деньги мужчина потратил на личные нужды, а часы выбросил в реку.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК РБ («Кража»). Минчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 
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