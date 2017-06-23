Лукашенко анонсировал, где и когда будут расставлены точки над «i»

Глава государства на совещании с руководством своей Администрации раздал поручения и сделал анонсы.

О раскрепощении предпринимательской инициативы

—Мы должны обсудить эту задачу с принятием решений на уровне президента. Эта проблема изучается, я понимаю Мицкевич (замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич), как и прежде, занимается ею, контролирует ее. Насколько я проинформирован, правительство рассмотрело эти вопросы. Мы должны на уровне президента провести совещание и принять соответствующее решение, — сказал Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Анонсировал совещание по ЖКХ

Лукашенко обратил внимание, что существует немало вопросов, которые подлежат рассмотрению на уровне президента в широком кругу. Один из них — положение дел в жилищно-коммунальном хозяйстве.

— Мы должны в ближайшее время провести такое совещание и сказать всей стране, как будем работать в этой сфере и в каком направлении будет развиваться жилищно-коммунальное хозяйство. Естественно, должна быть серьезная оптимизация, работа с себестоимостью, чтобы выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось.

По его словам, для этого необходимо совершенствовать саму ситуацию в ЖКХ и стиль работы в этой сфере:

— Еще раз напоминаю, что нынешний мэр Минска назначался в том числе потому, что он был министром жилищно-коммунального хозяйства. Ему была поставлена задача привести Минск в идеальное состояние, чтобы на минском опыте могли научить организации в стране.

О переменах в сфере образовании

— Мы должны в августе расставить все точки над «i» и определить сроки, в которые мы решим те проблемы, которые там остались. К примеру, учебники. Когда, где, в каком объеме мы проработаем новые учебники и издадим их? Это одна из проблем, есть и другие.

О вопросах в сфере сельского хозяйства

— Мы договорились, что вернемся к этой проблеме осенью, после уборочной кампании.

В стране действует три «штаба»

— В стране действует три «штаба»: политический — это Администрация президента, экономический — правительство, за безопасность республики отвечает Совет Безопасности. Нужно определиться с периодичностью вынесения на уровень президента важных вопросов, за которые отвечают эти структуры, — заявил глава государства.

Лукашенко также поинтересовался, как сейчас строится работа Администрации президента:

— Я полагаю, Администрация президента прошла тот период, когда можно говорить о становлении самой работы, может быть, где-то об изменениях и совершенствованиях стиля работы. Поэтому я хотел бы услышать ваше мнение на сей счет. Закончился этот этап, не закончился, есть ли какие-то в этой связи вопросы?