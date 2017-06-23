Получите! Еще «1,4 миллиарда долларов в спину белорусским налогоплательщикам»

Беларусь разместила два транша еврооблигаций с погашением в феврале 2023-го и в июне 2027-го. Чем это аукнется – полный расклад от экономистов.

Как сообщает Reuters, Беларусь разместила бонды на 1,4 млрд долларов. Организация сделки была поручена банкам Citi и Raiffeisen Bank. Совокупный спрос инвесторов был в два раза выше (превысил 3,1 млрд доллара).

Накануне старший аналитик Альпари Вадим Иосуб пояснил «Завтра твоей страны», для чего Беларуси было нужно выпускать евробонды.

— Для рефинансирования внешнего долга. В январе следующего года предстоит погашение находящихся в обращении евробондов на 800 миллионов долларов. Вот конкретно под их погашение власти и пытаются занять средства.

Сегодня экономист Ярослав Ромачнук у себя в Facebook дает полный расклад по этой теме, отмечая, что это 1,4 миллиарда долларов — в спину белорусским налогоплательщикам.

«Друзья, приметное событие. Держите карманы шире. К нам пришёл новый государственный долг. Целых $ 1,4 миллиарда! Долговая яма углубилась.

Распорядители чужого (политики и чиновники) пробили порог экономической безопасности, поддались соблазну продолжить строить долговую пирамиду. Чиновники представляют факт получения $ 1,4 млрд. в долг чуть ли не, как свою победу. Мол, в условиях высоких рисков нам удалось получить вполне приличный процент — 7,1% и 7,6%, а ведь могло быть 8-9%.

Они специально выбирают такую шкалу сравнений, чтобы представить полученный результат, как достижение. Мол, вот если бы не было у нас такого президента и такой экономической модели, жили бы мы, как в Молдове, Кыргызстане или Украине. Если бы мы не сохранили все активы в руках государства, то «побирались» бы по миру, как африканские или латиноамериканские страны.

Т. е. сначала белорусские VIP-распорядители чужого навязали нам модель Совок/Госплан, пообещав её социальную ориентацию, высокие темпы развития, конкурентоспособность и прогресс, а когда стало очевидно, что она завела нас в тупик, начали активно оправдывать строительство долговой пирамиды и жизнь в долг.

Мол, если этого не делать, то ведь будет ещё хуже. Надо будет брать кредиты от России или, не дай Бог, что-то приватизировать. Опцию «проведение системных, рыночных реформ» такие технократы сразу же отбрасывают. Мол, ведь Лукашенко на них никогда не согласится. А где вы видели руководителя страны, который бы добровольно, с охотой слезал бы в газовой/нефтяной иглы, отказывался бы от лёгких денег сегодня, игнорируя последствия кредитования кризисной модели в недалёком будущем.

Итак, белорусское правительство продало иностранцам евробонды (облигации), т.е. взяли в долг, две суммы одновременно: первая — $ 800 млн. (на 5,5 лет под 7,125% годовых), вторая — $ 600 млн. (под 7,625% годовых). Желающих дать белорусским властям в долг оказалось гораздо больше.

Иностранцы были готовы купить белорусских гособлигаций на $ 3,1 млрд. Оно и не удивительно, ведь белорусские власти предложили цену в 3-3,5 раза выше, чем для стабильных, рыночных стран. В условиях, когда более $ 4 трлн. ценных бумаг обращается в зоне отрицательных ставок процента (т. е. берущим в долг доплачивают, размещающие депозиты платят за возможность хранить их в банке 1-3%) радоваться размещению евробондов под 7,1% и 7,6% годовых — это как купить 10-летний «Опель» за $ 20 тысяч долларов и объявить это успешной, удачной сделкой.

Мировой финансовый рынок поставил белорусским властям «неуд» за качество экономической политики и надёжность институтов развития. Наше правительство похоже на хронического алкоголика, который продолжает отказываться признать свою болезнь. Он постоянно просит в долг у соседей и у всех тех, у кого есть деньги и кто потенциально может дать в долг. Благо, что есть квартира, автомобиль, дача и родительский дом, который можно дать в залог.

При гигантском избытке ликвидности купить государственных облигаций на $ 1,4 млрд. — это для мирового финансового рынка как купить кулёк семечек. А для белорусских властей приятно. Чего не скажешь о производителях товаров и услуг. Им-то от продолжения строительства долговой пирамиды лучше не станет.

Белорусские чиновники дали заработать миллионы долларов иностранных банкам, которые помогали продавать гособлигации. Они позволяют вполне прилично заработать покупателям белорусских евробондов, если не случится некий серьёзный сбой в белорусской модели. При этом на внутреннем рынке только на валютных вкладах населения находится ~$ 7,3 млрд. Лишней ликвидности у банков в долларовом эквиваленте — ~$ 1,7 млрд. На руках населения наверняка нашлось бы ещё пар-тройку миллиардов долларов, в том числе вывезенных за рубеж.

Сегодня валютные вклады предлагаются по 1,5-2,5% годовых. Но Совмин/Минфин не предлагает белорусам гособлигации по 7-7,5% годовых на пять лет. Зачем же давать белорусам заработать, если их деньги продолжают использоваться в разного рода государственных проектах?

Вместо реформы финансового сектора, интеграции Беларуси в мировую финансовую систему с её стоимостью денег, вместо развития фондового рынка внутри страны белорусские власти предпочитают брать очень дорогие деньги в долг.

И вот $ 1,4 млрд. заёмных денег в руках белорусских распорядителей чужого. Как они их потратят? Понятное дело, на обслуживание уже имеющегося государственного долга. По состоянию на 1.04.2017г. валовой внешний долг органов государственного управления составил 28,6% ВВП. Обслуживание валового внешнего долга составило 26,6% экспорта товаров и услуг.

Внешний долг государственного сектора в расширенном определении — $ 21749 млн. или 44,1% ВВП. Добавим сюда внутренний долг и получим уже очень тревожную цифру 54,4% ВВП — внешний и внутренний совокупный госдолг по состоянию на 01.04.2017г.

Взяли деньги, рассчитаются по долгам, но открытым остаётся вопрос: «Будут ли ликвидированы источники долгов и неликвидов, генераторы «мёртвого» капитала, строители структурных завалов?».

Судя по принятым и обсуждаемым властями документам и программам – нет. Более того, принятые решения позволяют говорить о том, что продолжится финансирование номенклатурных точек роста, финансирование тупиковых госпрограмм, т. е. проедание дорогих кредитов.

Будет ли использовал кредит для проведения реформ? Нет, потому что Лукашенко запретил использовать слово реформы.

Появятся ли в органах власти новые люди, которые будут приближать экономику в рыночным стандартам? Едва ли, потому что политического заказа на них нет. Сегодня молодой — явно не значит сторонник свободного рынка, частной собственности и открытой торговли. Это скорее технократ, который готов выполнить любой приказ начальника, придав ему наукообразную форму.

Будет ли снижена налоговая и регуляторная нагрузка на частный бизнес? Чтобы он мог вздохнуть полной грудью и стать полноценным источником быстрого, долгосрочного экономического роста? Судя по подготовленным проектам документов, ничего такого белорусские власти не планируют.

Значит, размер нерычного сектора (бюджет всех органов госуправления) будет в пределах 42-45% ВВП плюс ещё ~5% ВВП — забалансовые расходы.

Получается, что белорусские власти взяли очередной дорогой кредит для консервации, сохранения существующей модели. Исправить её врождённые дефекты заплатками, припарками и примочками за счёт внешних кредитов, тем более утяжеления налоговой нагрузки невозможно.

Но технократы в правительстве и вне его, которые приветствуют получение Беларусью $ 1,4 млрд. кредита, думают не о стратегии развития страны, а о чисто технической операции. Мол, прошла успешно, деньги получили.

Можно даже больше занимать — пока дают. Следуя такой логике, они хотят взять ещё $ 3,5 млрд. кредита у МВФ. К счастью, у Фонда есть хоть какие-то условия, есть уже горький опыт, когда выданные под реформы деньги были просто проедены.

Сегодня риски проедания очередных $ 1,4 млрд. очень высоки. Правительство расслабится. Оно опять ускорит процесс стимулирования потребительского (привет зарплата BYN1000) и инвестиционного спроса (потирают руки участники госпрограмм). За 2017 год Совмин отчитается невысоким ростом ВВП — и Лукашенко в очередной раз убедит себя, что никаких институциональных, системных изменений в текущую модель вносить не надо.

Технократы спелись с «красными директорами», силовиками и идеологами. А мы, налогоплательщики и потребители, получили очередной счёт к оплате на $ 1,4 млрд. И консервацию Совка/Госплана — до очередного дэдлайна отдачи очередной порции кредитов».

«Им все равно не отдавать. Голова не болит»

Форумчане тоже возмущены. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Как не быть спросу, когда процент в валюте сказочный для инвесторов».

«Взять в долг под % для поддержки штанов и выплат по ранним заимствованиям и процентам. А преподносится — будто достижение».

«Вся суть белорусского экономического «чуда»! От кредита до кредита, а потом будет как после развала СССР».

«Здравый смысл пошел вразнос, лишь бы у власти удержаться...»