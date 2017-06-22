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22.06.2017
Тимур Олевский, Настоящее время
«Даже тень от солнца на лике вождя считается незаконной»

Правила выживания в Северной Корее от Виталия Манского.

Американского студента Отто Уормбира арестовали за то, что он якобы сорвал в гостиничном номере агитационный плакат с Ким Чен Иром. За это преступление его приговорили к 15 годам тюрьмы. В заключении студент провел 17 с лишним месяцев. По неизвестным причинам американец впал в кому. Через неделю после освобождения он скончался в больнице в США, не приходя в сознание.

Российский режиссер около года провел в Северной Корее, где снимал документальный фильм «В лучах солнца». Режиссер уверен, что назначая 21-летнему американцу столь серьезное наказание, северокорейские власти были абсолютно искренни в оценке тяжести преступления. По местным меркам он совершил настоящее святотатство.

Виталий Манский объяснил Настоящему Времени, что категорически, ни в коем случае нельзя делать, если вы путешествуете по КНДР.

— Украсть что-либо достаточно сложно, особенно когда речь идет о пропагандистском материале, о плакате с вождем. Они испытывают особый трепет к этим изображениям. Я слабо себе представляю, как можно было его украсть

Как снимать кино в Северной Корее: там кругом такие очень длинные лозунги с бесконечными надписями, и нельзя снимать пейзаж города или какую-нибудь сцену, если лозунг не весь входит в кадр. Фрагмент лозунга не может быть в кадре! И поэтому он, конечно, совершил не очень разумный поступок.

— С точки зрения северокорейского человека, он какой-то прямо уж чудовищный?

— Ну, в общем, да.

— А что еще можно такое сделать для человека, который не в контексте северокорейских правил жизни, обычного человека, например, из Америки или туриста, что бы вызвало вот такую же реакцию?

— Все что угодно, что связано с каким-то их прочтением неуважения к их вождям. Все будет вызывать самую негативную реакцию. Вплоть до ареста и так далее.

— Это спецслужбы так работают или любой человек на улице такие испытывает эмоции?

— Я думаю, что любой человек. У них не только лик вождя – у них есть два цветка, изображения этих цветков приравнены к лику вождя, считается, что они выведены в честь этих вождей или вожди их вывели, я точно не помню.

— Кимченирия – есть такой цветок, Кимирсения.

— У меня даже мысли не было нигде там плакаты эти снимать со стены. В их табеле о рангах это полное безумие. Но даже [на фото и видео] нельзя снимать плакаты, на которые падает тень от солнца. Вот это уже считается – тень, падающая на лик вождя, – неестественной, незаконной.

— А в чем же тогда удовольствие для людей, которые живут в мире без таких запретов, приезжать в Северную Корею туристами?

— Это хороший вопрос. Прежде всего развеем некий миф о туристической Мекке в Северной Корее. Туристов крайне мало, и те туристы, это "так сказать туристы" – это люди, которые точечно понимают, зачем они туда едут. Туда очень сложно попасть, сервиса никакого нет, стоимость огромная не только для тех услуг, которые они предоставляют, но вообще очень большая. И даже Россия, как один из двух основных внешнеполитических партнеров Северной Кореи, в год получает 500 виз в КНДР.

— Чего уж говорить про Америку.

Как Северная Корея ведет пропаганду на русском языке

 
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