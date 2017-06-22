Ну и ну! 22 июня в Беларуси писали тесты по немецкому языку

Своеобразным образом отметили первый день начала войны высшие и средние учебные заведения Беларуси.

22 июня в Беларуси сдавали централизованное тестирование по немецкому языку. Был ли случайным такой выбор предмета или это идеологическая диверсия, неизвестно. Однако тесты по немецкому в четверг прошли в 20 учебных заведениях, в том числе в Белорусско-Российском университете (Могилев), БГПУ имени Танка (Минск), Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии (Горки), Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации (Гомель) и других.

Следующими предметами, по которым в ближайшее время пройдет тестирование будут химия, физика и история Беларуси.