Одесский «Стоунхендж»: «Особенно тяжело достать Сталина»

Под Одессой построили Парк советского периода.

Когда одесский предприниматель Александр Палариев создал на месте снесенного села музей под открытым небом, жители соседних населенных пунктов решили помочь с экспонатами — приносили старые предметы мебели и декора, одежду, утварь. Кто-то передал бюст Ленина. Так началась история коллекции, которая сегодня насчитывает уже более 128 памятников Ильичу. Для журналиста Карины Самохваловой и фотографа Ольги Иващенко основатель музея провел специальную экскурсию.

— Каждый памятник, как правило, состоит из трех частей. Верхняя, бюст, чаще всего отламывается при демонтаже. Вот смотрите, наш Ильич бронзовый, а грудь и голова — из цемента. К нам памятник попал вот в таком состоянии, без головы. И уже наш скульптор долепливал целостный образ, — Александр Палариев демонстрирует одну из скульптур.

Палариев — основатель этнографического села-музея Фрумушика-Нова, расположенного в Тарутинском районе Одесской области, в 20 километрах от границы с Молдовой. Фрумушика (с молдавского переводится как «красивенькая») — название одного из пяти молдавских сел, после войны выселенных для строительства на их месте полигона. После развала Союза эти земли начали сдавать в аренду фермерам. Те решили возродить племенное овцеводство, а один из фермеров — Александр Палариев — организовал здесь хозяйство Фрумушика-Нова: с гостевыми домиками, рестораном молдавской кухни, бассейном, зоопарком, большой овцефермой и несколькими музеями. Один из музеев — внушительная коллекция памятников социализма.

— Когда мы воссоздавали нашу Фрумушику, потомки жителей уничтоженных сел Рошия, Кантемир, Кофрумсталь и Зурум приносили нам разные семейные реликвии: немецкий гардероб ручной работы прошлого века и уникальный клавесин, который просто пылился у кого-то на чердаке. Его нынешняя антикварная стоимость — около $ 10 тысяч, — рассказывает Палариев.

В строящийся музей несли домотканые ковры и половики, одежду, старые карты. Однажды кто-то из жителей соседних сел передал бюст Ленина. С него и началась коллекция.

Свежо после вождя

Заинтересовавшись примерами подобных проектов, Палариев узнал о литовском коллекционере Вилюмасе Малинаускасе, который создал неподалеку от города Друскининкай Музей тоталитаризма — выставку памятников советским деятелям.

— Тогда я подумал, что это интересно, поехал к нему за опытом и через несколько лет сам занялся созданием такого парка. Лениных стал искать целенаправленно. Искать, покупать и реставрировать, — вспоминает Александр Палариев, уточняя, что таких музеев под открытым небом в мире всего пять: в России, Литве, Венгрии и Болгарии — и во Фрумушике.

Теперь Палариев в постоянных разъездах между Италией, Литвой, Гренландией и каким-нибудь очередным украинским поселком, где охотится на новые экспонаты.

— Массово ваять Ленина начали в 1970 году, к столетнему юбилею «вождя мирового пролетариата», — говорит Александр.

В Украине их начали сносить в 1990-1991 годах, в основном в западных областях. На тот момент в стране насчитывалось более пяти с половиной тысяч памятников Ленину. Для сравнения: в соседней Молдове — всего 800.

В 2009-м президент Ющенко распорядился демонтировать памятники лицам, причастным к организации голодоморов и политических репрессий в Украине. Убрали несколько памятников Ленину, но в большинстве городов и сел местные власти положение закона проигнорировали.

21 мая 2015 года вступил в силу закон о запрете пропаганды коммунистического режима в Украине (декоммунизации), по которому все памятники Ленину и другим советским руководителям должны быть демонтированы в течение шести месяцев.

Барин, сидящий, харьковский

Сегодня Александр Палариев ищет памятники по всей стране и скупает по цене 1 000 гривен за метр высоты. При этом найти и купить — лишь полдела. Далее нужно организовать доставку будущего экспоната в относительной целости: найти кран, грузовик со специальной платформой, рабочих.

Считается, что все скульптуры Ильича можно разделить на 33 типажа. Тот, что с рукой — «верной дорогой идете, товарищи!», — один из самых распространенных. Еще есть «дедовский» — левая рука в кармане, правая на лацкане пиджака. Менее популярны — «барин», «сидящий», «в пальто», «харьковский».

Основатель села-музея Фрумушика-Нова начал собирать памятники Ленину, вдохновившись опытом коллекционера Вилюмаса Малинаускаса, который открыл в Литве Музей тоталитаризма

— Сейчас в музее 128 экспонатов. Помимо Лениных, образующих наш «Стоунхендж», есть еще Сергей Киров, Владимир Маяковский, Зоя Космодемьянская, Юрий Гагарин, Валерий Чкалов и Василий Иванович Чапаев. Скульптуры советских руководителей по нынешним временам — раритет. Особенно тяжело достать Сталина. Его бюсты и памятники почти все истребили в годы хрущевской оттепели, — говорит Палариев.

В штате музея сегодня — дизайнер, упорядочивающий экспонаты, а также небольшая строительная бригада, подготавливающая для них постаменты.

Одно из последних приобретений — 10-метровый Ленин. Его привезли с Куликового поля в Одессе, где он стоял с 1967 года. Автор скульптуры — Матвей Манизер, классик соцреализма.

На вопрос, откуда такая любовь к Ленину, директор музея открещивается:

— Да упаси Боже! У моей семьи и моей фамилии, с ним свои счеты…