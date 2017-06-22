Одесский «Стоунхендж»: «Особенно тяжело достать Сталина»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Ну и ну! 22 июня в Беларуси писали тесты по немецкому языку
В центре Москвы мужчина убил официантку в кафе
В БНТУ принимали на работу «мертвых душ»
На Кастрычніцкай плошчы прайшла акцыя салідарнасьці з затрыманымі па «справе патрыётаў»
Почему государство не верит в ветряки
«Мы абураныя дыскрымінацыяй». Бацькі сцвярджаюць, што на прыёме ў лагапеда сыну не далі гаварыць па-беларуску
Сенатор покормила ребенка грудью во время выступления в парламенте Австралии
В Речице спасли четырехлетнего ребенка, который ползал по подоконнику 9-го этажа
В Бобруйске хулиганы разбили милицейскую машину
Мужчины бежали из минского аквапарка в плавках, чтобы сэкономить. Видео
Промокшие Путин и Медведев. Фотофакт
Бывший мэр Бобруйска брал взятки от 100 долларов
Государственный телеканал обвиняют в воровстве ролика у независимого СМИ
Любовь тракториста и 13-летней школьницы в Мядельском районе раскрыл гинеколог
Белорусский cамолет нарушил воздушное пространство Литвы
ЧП в Испании: белорус пытался вытащить детей из моря и утонул
«Там былі не голыя бабы, а Домрачава і Скардзіна!» — кіроўца аўтобуса адказвае на скаргі актывіста
«Стена Щеткиной» в Минске снова «замироточила»
«Калі ладзіце рэканструкцыю падзей 22 чэрвеня, то зладзьце і рэканструкцыю нацысцка-савецкага параду на плошчы Леніна ў 39-м»
Где выгоднее покупать лекарства – сравнение цен в Беларуси, Польше, Украине и России
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Доигрались: Евросоюз пошел на санкции против гиганта белорусской промышленности
Народный фотофакт. «Огороду хана! Слабонервным аграриям не смотреть»
Мать убитой в Москве белоруски – 20-летнему «чистильщику»: «Урод ты! За что дочку мою убил?»
Рыбак спросил у министра труда о причинах появления «приличной дыры»
Как кризис и холодная весна заставили поволноваться белорусов, зарабатывающих на клубнике
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Романчук: «Феномен «Зыбицкая» – это не про бары, пьянство и шум. Это про несвободу»
«Читаю школьный учебник, и у меня ощущение, что холодная война не закончилась»
«Банкет продолжается»: Всемирный банк дает Беларуси в кредит 60 млн долларов
Запрещенное интервью Алексиевич: писательница размазала российского пропагандиста
«Анкалёгія нікога не «сжирает», — анколяг адказаў на крытыку ў Фэйсбуку
Герой чекистских пасквилей — о сексоте Васильеве: «Хочу посмотреть ему в глаза»
По 500 $ отменяется? Лукашенко выступил с новым обещанием
Кочанова-2017 против Лукашенко-2006
Почему слова Шакутина о конкуренции «Амкодора» с John Deere вызывает улыбку
Латынина: «Важно переглянуться и сказать себе: «Никогда больше»
«С газовой на плутониевую зависимость — как с «крека» на метамфетамин»
Сексот КГБ, бежавший в Польшу, раскрывает секреты его кураторов
Белорус продал почку, чтобы расплатиться за свадьбу и слетать в Египет
Доигрались! Партнер Лукашенко: мы просто упали в бездну
Почему Лукашенко пора на отдых
Арестованные авто на маршруте и $ 2000 выручки в месяц – так работает такси «Алмаз 7788»
Реплика дня: «Эти скоты позволили себе вывести на улицу людей в форме НКВД»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Я – белорус!»
«Канцлер единства»: чем запомнился Гельмут Коль
8 удивительных фактов о культуре футбольного боления в Германии
Слишком сексуальная для Инстаграма
Ева в раю: ода женщине и природе
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
22.06.2017
birdinflight.com , фото Ольга Иващенко
Одесский «Стоунхендж»: «Особенно тяжело достать Сталина»

Под Одессой построили Парк советского периода.

Когда одесский предприниматель Александр Палариев создал на месте снесенного села музей под открытым небом, жители соседних населенных пунктов решили помочь с экспонатами — приносили старые предметы мебели и декора, одежду, утварь. Кто-то передал бюст Ленина. Так началась история коллекции, которая сегодня насчитывает уже более 128 памятников Ильичу. Для журналиста Карины Самохваловой и фотографа Ольги Иващенко основатель музея провел специальную экскурсию.

— Каждый памятник, как правило, состоит из трех частей. Верхняя, бюст, чаще всего отламывается при демонтаже. Вот смотрите, наш Ильич бронзовый, а грудь и голова — из цемента. К нам памятник попал вот в таком состоянии, без головы. И уже наш скульптор долепливал целостный образ, — Александр Палариев демонстрирует одну из скульптур.

Палариев — основатель этнографического села-музея Фрумушика-Нова, расположенного в Тарутинском районе Одесской области, в 20 километрах от границы с Молдовой. Фрумушика (с молдавского переводится как «красивенькая») — название одного из пяти молдавских сел, после войны выселенных для строительства на их месте полигона. После развала Союза эти земли начали сдавать в аренду фермерам. Те решили возродить племенное овцеводство, а один из фермеров — Александр Палариев — организовал здесь хозяйство Фрумушика-Нова: с гостевыми домиками, рестораном молдавской кухни, бассейном, зоопарком, большой овцефермой и несколькими музеями. Один из музеев — внушительная коллекция памятников социализма.

— Когда мы воссоздавали нашу Фрумушику, потомки жителей уничтоженных сел Рошия, Кантемир, Кофрумсталь и Зурум приносили нам разные семейные реликвии: немецкий гардероб ручной работы прошлого века и уникальный клавесин, который просто пылился у кого-то на чердаке. Его нынешняя антикварная стоимость — около $ 10 тысяч, — рассказывает Палариев.

В строящийся музей несли домотканые ковры и половики, одежду, старые карты. Однажды кто-то из жителей соседних сел передал бюст Ленина. С него и началась коллекция.

Свежо после вождя

Заинтересовавшись примерами подобных проектов, Палариев узнал о литовском коллекционере Вилюмасе Малинаускасе, который создал неподалеку от города Друскининкай Музей тоталитаризма — выставку памятников советским деятелям.

— Тогда я подумал, что это интересно, поехал к нему за опытом и через несколько лет сам занялся созданием такого парка. Лениных стал искать целенаправленно. Искать, покупать и реставрировать, — вспоминает Александр Палариев, уточняя, что таких музеев под открытым небом в мире всего пять: в России, Литве, Венгрии и Болгарии — и во Фрумушике.

Теперь Палариев в постоянных разъездах между Италией, Литвой, Гренландией и каким-нибудь очередным украинским поселком, где охотится на новые экспонаты.

— Массово ваять Ленина начали в 1970 году, к столетнему юбилею «вождя мирового пролетариата», — говорит Александр.

В Украине их начали сносить в 1990-1991 годах, в основном в западных областях. На тот момент в стране насчитывалось более пяти с половиной тысяч памятников Ленину. Для сравнения: в соседней Молдове — всего 800.

В 2009-м президент Ющенко распорядился демонтировать памятники лицам, причастным к организации голодоморов и политических репрессий в Украине. Убрали несколько памятников Ленину, но в большинстве городов и сел местные власти положение закона проигнорировали.

21 мая 2015 года вступил в силу закон о запрете пропаганды коммунистического режима в Украине (декоммунизации), по которому все памятники Ленину и другим советским руководителям должны быть демонтированы в течение шести месяцев.

Барин, сидящий, харьковский

Сегодня Александр Палариев ищет памятники по всей стране и скупает по цене 1 000 гривен за метр высоты. При этом найти и купить — лишь полдела. Далее нужно организовать доставку будущего экспоната в относительной целости: найти кран, грузовик со специальной платформой, рабочих.

Считается, что все скульптуры Ильича можно разделить на 33 типажа. Тот, что с рукой — «верной дорогой идете, товарищи!», — один из самых распространенных. Еще есть «дедовский» — левая рука в кармане, правая на лацкане пиджака. Менее популярны — «барин», «сидящий», «в пальто», «харьковский».

Основатель села-музея Фрумушика-Нова начал собирать памятники Ленину, вдохновившись опытом коллекционера Вилюмаса Малинаускаса, который открыл в Литве Музей тоталитаризма

— Сейчас в музее 128 экспонатов. Помимо Лениных, образующих наш «Стоунхендж», есть еще Сергей Киров, Владимир Маяковский, Зоя Космодемьянская, Юрий Гагарин, Валерий Чкалов и Василий Иванович Чапаев. Скульптуры советских руководителей по нынешним временам — раритет. Особенно тяжело достать Сталина. Его бюсты и памятники почти все истребили в годы хрущевской оттепели, — говорит Палариев.

В штате музея сегодня — дизайнер, упорядочивающий экспонаты, а также небольшая строительная бригада, подготавливающая для них постаменты.

Одно из последних приобретений — 10-метровый Ленин. Его привезли с Куликового поля в Одессе, где он стоял с 1967 года. Автор скульптуры — Матвей Манизер, классик соцреализма.

На вопрос, откуда такая любовь к Ленину, директор музея открещивается:

— Да упаси Боже! У моей семьи и моей фамилии, с ним свои счеты…

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Очередной суицид на рабочем месте: «Даже в 90-х такого не было»
Боец «Беркута», разгонявший Майдан, устроился в минский ОМОН и засветился в суде
Почему Россия не Европа: ответ в четырех словах
Граждане у Администрации президента: «Поручение Лукашенко остается невыполненным»
Почему, хоть забросай чиновников помидорами, для них палатка с овощами лучше домов с Осмоловки
ЧП в Испании: белорус пытался вытащить детей из моря и утонул
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY