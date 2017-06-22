«Не кощунство ли — отказывать 101-летней бабушке в помощи обновить забор, а себе выстраивать коттеджи?»

Экономист Ярослав Романчук в Фейсбуке написал о том, как кризис показывает нравы властей, на примере истории, произошедшей недавно в Слониме.

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«Это не классика Джона Стейнбека времён Великой депрессии Америки (1929-1932 гг.). Это белорусская провинция 2017 года. Шокирующая, жуткая и циничная.

Город Слоним. Почтенная женщина старше 60 лет пришла на приём к мэру. Не за себя просить – за свою уважаемую маму. Просьба простая, бытовая – помочь забор сделать.

Маме 101 год от роду. Живёт в деревне Селявичи, что в 30 километрах от Слонима. Всю жизнь проработала в колхозе. Родила пятерых детей. Все они – достойные люди, трудолюбивые и честные. Один из сыновей - заслуженный изобретатель в нефтегазовой промышленности. Все сыновья уже умерли. Остались две дочери. Одна – инвалид 72 года, второй 60 лет. Она за своей мамой и присматривает.

Бабушка 101 лет от роду никогда не пользовалась льготами. Живёт скромно, в здравом уме и с чистой совестью. Дай Бог всем жить так долго и достойно. Но вот денег и сил сдать новый забор не хватает. А хочется, чтобы было всё красиво и достойно. Люди такой закваски не могут себе позволить расхлябанность и бардак. Чистота и порядок у них в крови.

На 100-летие уважаемая бабушка получила от исполкома… открытку. Колхоз выделил скромный подарок, в костёле спели «Sto lat!» Если государство хочет показать, что оно уважает и ценит стариков, институт семьи, то помогать нужно именно таким людям.

На приёме у мэра 60-летнюю женщина ждал шок.

- Это кощунство просить у государства ТАКОЕ! - сердито, раздражённо и высокомерно выдавил представитель местной власти.

Не кощунство - «топить» в государственных программах десятки миллиардов долларов денег налогоплательщиков?

Не кощунство - при зарплатах молодых учителей и врачей в $ 100 – 150 в месяц покупать начальникам даже местного уровня автомобили до $ 50 тысяч долларов и выше?

Не кощунство ли - отказывать 101-летней бабушке в помощи обновить забор, а себе выстраивать коттеджи ценой в сотни тысяч долларов?

Не кощунство - обманывать акционеров и вкладчиков?

Не кощунство - после 25 лет развития загнать 90% пенсионеров в зону бедности?

Назначенный, а не избранный людьми «мэр», скорее, озабочен выполнением валовых показателей, распределением денег и ресурсов среди коммерческих фаворитов, чем просьбами обыкновенных людей. Забор в деревне для 101-летней достойной гражданки Беларуси для него – чепуха. Этот «слуга народа» не понимает, что живёт и кормит свою семью за счёт денег налогоплательщиков.

Этот «слуга народа» не видит, что хамство и чёрствость по отношению к просьбам обыкновенных людей – это дискредитация самой власти и государства. Местный чиновник продолжает надругаться над теми людьми, которых грубо и жёстко обманули с вкладами, пенсиями и рабочими местами. Такие местные бюрократы давно превратились с мелких, жадных, ненасытных грызунов.

У начальника всегда найдётся бумажка, которой он прикроет свои действия. У местного бюрократа всегда под рукой инструкция, которая позволяет ему отказать человеку. За человечность, сердечность и уважение к обыкновенному человеку местные власти премии не получают.

Мог ли мэр помочь 101-летней бабушке? Легко. Один – два звонка – и проблема решена. И совсем не за счёт денег бюджета, хотя у каждого местного руководителя есть фонд, который он использует по своему усмотрению. Нужно было потратить несколько минут своего времени, чтобы бабушка получила новый забор, и вся округа молилась бы на службе в костёле за здравие народной, умной и душевной местной власти.

Достойных людей в Беларуси становится всё меньше. Распорядители чужого - мыши - едят их поедом. Грызуны медленно, но уверенно разрушают страну. Всё больше старых сельских заборов, необработанных полей, заколоченных ставней и горьких судеб. Всё больше грозных шлагбаумов, автозаков и проносящихся мимо людей номенклатурных мышевозов».