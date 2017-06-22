В центре Москвы мужчина убил официантку в кафе
В Москве на улице Машкова днем 22 июня вооруженный ножом мужчина убил официантку в кафе.
Преступник нанес погибшей не менее девяти ударов ножом, сообщает Следственный комитет России.
«От полученных ранений девушка скончалась на месте», — сказано в пресс-релизе.
По версии следствия, мотивом преступления был отказ девушки выйти замуж за «малознакомого мужчину», с которым она познакомилась в соцсетях.
Убийцу задержал участковый, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе московской полиции. По данным «Лайфа», сотрудник полиции находился в кафе во время случившегося; при этом издание утверждает, что обезвредил преступника сотрудник заведения.
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