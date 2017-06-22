В БНТУ принимали на работу «мертвых душ»

На этом должностные лица заработали более 94 млн неденоминированных рублей.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 2 июня года прокуратурой Советского района Минска возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере) в отношении бывших должностных лиц Белорусского национального технического университета.

Санкция указанной части статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Следствие установило, что на протяжении многих лет указанные должностные лица совершали хищения денежных средств учреждения образования. Ими осуществлялся поиск безработных граждан – «мертвых душ», которым необходим был трудовой стаж.

Данных граждан трудоустраивали на должности технического персонала, однако фактически трудовую деятельность они не осуществляли. Задержанные вносили в табели учета рабочего времени недостоверные сведения о якобы отработанном «мертвыми душами» рабочем времени.

Далее табели передавались в бухгалтерию для начисления заработной платы и последующего перечисления денежных средств на карт-счета. Деньгами должностные лица распоряжались по своему усмотрению, так как банковские пластиковые карты находились у них.