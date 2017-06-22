Почему государство не верит в ветряки

Квоты на возобновляемую энергетику отпугивают инвесторов, но есть те, кто все равно решается вкладывать деньги в энергию ветра.

Фото zautra.by

Владелец компании «Энветр» Виктор Тутин решил не дожидаться возможности пройти конкурентный отбор на получение квот на новую энергетическую ветроустановку.

− Добиться квот сейчас – проблема, − говорит он.

Владелец компании Энветр Виктор Тутин. Фото zautra.by

Кроме проблемы квотирования возобновляемой энергетики, пугает сложный процесс: бизнесмены тратят примерно полгода на прохождение около пятидесяти согласований и получение разрешений.

«Энветр» уже имеет две ветровые установки возле Новогрудка мощностью по 2 МВт, которые за год сгенерировали 5 ГВт/ч. Каждая из них стоила около 1 миллиона долларов. В течение пяти лет компания будет продавать энергию с коэффициентом закупки 1,2.

Третий ветряк, мощностью 3,3 МВт, появится там же в ближайшие месяцы. Произведенную им энергию компания будет продавать «Белэнерго» с коэффициентом 0,7, то есть на 30% ниже, чем предприятиям. У тех производителей, которые получают квоты, «Белэнерго» покупает энергию по повышенным коэффициентам.

− С точки зрения инвестиций это все равно выгодно. Срок окупаемости увеличивается, но примерно за 7 лет установка окупится при сроке ее службы 20-25 лет, − говорит Виктор Тутин.

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