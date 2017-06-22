Сенатор покормила ребенка грудью во время выступления в парламенте Австралии

Сенатор из Австралии Ларисса Уотерс, в мае впервые в истории покормившая ребенка грудью на заседании парламента, в четверг сделала еще один шаг в борьбе за права молодых матерей.

Она выступила перед коллегами, не выпуская дочь из рук.

Женщина может быть и матерью, и политиком одновременно. И австралийка Ларисса Уотерс еще раз это доказала. Прямо в зале федерального парламента. Сенатор от партии зеленых внесла на обсуждение предложение по борьбе с болезнью «черных легких», не выпуская из рук свою трехмесячную дочь. Уотерс продолжала кормить девочку и во время выступления, и во время голосования.

В мае сенатор стала первой женщиной в австралийском парламенте, отважившейся приложить ребенка к груди прямо в зале. Именно 40-летняя мать двоих детей Уотерс была инициатором изменения правил, запрещавших женщинам кормить во время заседаний. Она уверена, в политике должно быть больше родителей.