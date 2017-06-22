В Речице спасли четырехлетнего ребенка, который ползал по подоконнику 9-го этажа

Спасателям сообщение поступило 20 июня от сотрудников милиции.

В открытом окне девятого этажа дома на улице Достоевского ползал маленький ребенок. Через пять минут на месте вызова уже была автолестница спасателей, сообщает МЧС.

Сотруднику РОВД удалось завлечь малыша внутрь квартиры. Через закрытую входную дверь он беседовал с мальчиком, а спасатели в это время поднялись в открытое окно. Пока милиция ехала за мамой ребенка на работу, работник МЧС разговаривал с ребенком, ожидая пока мама откроет входную дверь.

Благодаря слаженным действиям МЧС и МВД удалось избежать трагедии.