В Бобруйске хулиганы разбили милицейскую машину

Инцидент произошел в полночь 21 июня на улице Московской.

Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны на спецмашине патрулировали ночной город. Недалеко от кафе «Фараон» правоохранители увидели группу молодых людей. Подумав, что это подростки, и желая провести с ними профилактическую беседу, милиционеры подошли к бобруйчанам.

Пока милиционеры устанавливали личности горожан (к слову, несовершеннолетних среди них не было), двое молодых людей отделились от группы, подошли к милицейской «Джили» и стали руками и ногами наносить удары по кузову авто. Одного из хулиганов милиционеры скрутили тут же, второму удалось убежать.

Задержанным оказался ранее судимый за кражу и хулиганство 24-летний местный житель. В его крови было обнаружено 1,7 промилле алкоголя.

Личность второго подозреваемого тоже установлена: хулигана милиционеры задержали на следующий день.

– В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по части второй статьи 339 УК РБ (хулиганство, совершенное группой лиц либо повторно). Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до шести лет, – рассказал старший следователь БМОСК РБ Андрей Цедик.

Больше всего в ночном происшествии не повезло милицейской «Джили»: в автомобиле повреждены две двери.